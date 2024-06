La Fnac vous permet de faire de sacrées économies sur l'achat d'un pack Samsung comprenant notamment le Galaxy S24. Le smartphone accompagné de deux paires d'écouteurs de la gamme Galaxy Buds et d'une coque de protection peut vous revenir sous les 550 euros.

Un pack Samsung est mis à l'honneur sur le site de la Fnac. Actuellement, le Galaxy S24 proposé sous forme de bundle avec les écouteurs Galaxy Buds FE et une coque de protection en silicone est à 899 euros au lieu de 1039 euros. En plus de la réduction de 140 euros, vous pouvez bénéficier d'un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien téléphone, d'une offre de remboursement de 100 euros pour l'achat du S24 et des Galaxy Buds 2 Pro offerts s'ils sont ajoutés au panier (CLIQUEZ ICI). Pour information, les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont éligibles à une ODR de 50 euros. Au total, l'ensemble constitué des quatre produits Samsung revient donc à 549 euros.

Économisez près de 500 € sur l'achat d'un pack Samsung Galaxy S24

Pour rappel, le Galaxy S24 de Samsung est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400, d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 25 Watts et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche One UI 6.1. L'APN se compose d'un triple capteur principal de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez consulter nos articles dédiés à la prise en main du Samsung Galaxy S24 et au test du Galaxy S24.

De leur côté, les Buds FE de la gamme Galaxy sont des écouteurs sans fil dotés de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, d'un transducteur de 6,5 mm chacun, de trois microphones pour un grand confort d'appel et de la réduction active de bruit. La paire d'écouteurs peut être utilisée pendant une durée maximale de 29 heures grâce à l'étui de charge fourni. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés durant cinq minutes afin d'obtenir 55 minutes d'écoute supplémentaire.

Quant aux Galaxy Buds 2 Pro, il s'agit des premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de Samsung. Ils disposent de deux haut-parleurs, de trois microphones, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de la réduction active de bruit, d'une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge), et d'une autonomie maximale de 29 heures.