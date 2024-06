Besoin d'un purificateur d'air pour votre appartement ou votre maison ? Avant les soldes d'été, Cdiscount effectue une réduction de 60 euros sur l'achat du Xiaomi Air Purifier 4 Lite.

Le début des soldes d'été 2024 arrivera le 26 juin prochain en France et il est déjà possible de profiter d'offres promotionnelles avant l'événement commercial. Pour ce deal consacré au domaine de la maison connectée, Cdiscount propose de faire une bonne affaire sur l'achat d'un purificateur d'air de la marque Xiaomi.

Disponible dans un coloris blanc, le Xiaomi Air Purifier 4 Lite est vendu par le site e-commerce français au prix de 89,99 euros au lieu de 149,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 60 euros. À titre d'information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison du produit en point relais.

Compact et discret, le Air Purifier 4 Lite de Xiaomi est un purificateur d'air qui possède un capteur de particules laser, un écran tactile OLED et une filtration triple couche pour une meilleure purification. Silencieux et peu énergivore, l'appareil compatible Amazon Alexa et Google Assistant peut être relié au réseau sans fil WiFi grâce à la norme IEEE 802.8 b/g/n 2.4 GHz et contrôlé à distance via une application dédiée. D'un poids estimé à 4,8 kilos, le Xiaomi Air Purifier 4 Lite capable de fournir 6 000 litres d’air pur par minute dispose d'un débit d'air purifié de 360m³/h, d'une zone de couverture allant de 25 à 43 m², d'un volume sonore avoisinant les 61 dB, et d'une puissance nominale de 33W. Pour terminer, le produit affiche des dimensions de 240 x 240 x 533,5 mm.