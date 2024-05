Voici une excellente nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent avoir le Monsieur Cuisine Connect ! Dans une dizaine de jours, l'enseigne Lidl vendra son robot cuiseur à prix très réduit. Les clients auront l'occasion de faire une économie de près de 225 euros.

Plus de trois mois après son opération “100 % remboursé” sur l'achat de son Monsieur Cuisine Édition Plus, Lidl a décidé de frapper fort en baissant drastiquement le prix d'un autre robot cuiseur. À compter du lundi 3 juin 2024, la célèbre enseigne de hard-discount proposera son Monsieur Cuisine Connect au tarif de 175 euros au lieu de 399 euros.

Cela correspond à une remise immédiate de 224 euros, soit plus de 55 % de réduction par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, l'offre promotionnelle sera valable dans les magasins Lidl participants en France et est visible en page 18 du catalogue intitulé “Les bonnes affaires du 30/05 au 03/06”.

Le robot cuiseur Monsieur Cuisine Connect est à prix cassé chez Lidl

Lancé en France avant l'été 2019 et garanti trois ans, le Monsieur Cuisine Connect de la marque Silvercrest est un robot de cuisine avec fonction cuisson qui dispose d'un écran tactile en couleur de 7 pouces (17,78 cm), d'une balance de cuisine intégrée et d'un bol en acier inoxydable de 4,5 litres avec une capacité de remplissage maximale de 3 litres. D'un poids d'environ 7,05 kilos, l'appareil est également équipé de 10 vitesses, d'une fonction turbo, de 3 programmes automatiques, d'une rotation à droite / à gauche, d'une puissance de 1100 watts, de températures allant de 37 à 130 degrés et d'une vitesse de rotation pouvant atteindre les 200 tr/min.

On trouve aussi le Cooking Pilot, une fonction capable d'offrir une aide supplémentaire lors de la cuisson. Il suffit de choisir un plat et de suivre sa préparation étape par étape sur l'écran. Lorsque la préparation est terminée, Monsieur Cuisine Connect s'occupe automatiquement du reste de la cuisson.

En plus du bol en acier, le robot Monsieur Cuisine Connect est accompagné d'un couvercle avec ouverture de remplissage et gobelet gradué, d'un accessoire de cuisson vapeur avec couvercle, d'un insert de cuisson, d'un insert à couteaux, d'un accessoire pour remuer et d'une spatule. Enfin, le produit affiche des dimensions de 49,5 cm de longueur, de 31 cm de largeur et 37,5 cm de profondeur.