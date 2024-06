HONOR 200 Pro : le Portrait Master qui redéfinit la photographie sur smartphone

HONOR frappe fort avec le lancement de son nouveau smartphone, le HONOR 200 Pro, en collaboration avec le légendaire Studio Harcourt. Découvrez comment ce partenariat révolutionnaire promet de transformer vos portraits en véritables œuvres d'art, tout en affirmant le positionnement innovant et haut de gamme de HONOR sur le marché des smartphones.

Découvrir le HONOR 200 Pro avec 100€ de remise

Le 12 juin 2024, HONOR a dévoilé son dernier bijou technologique, le HONOR 200 Pro, conçu pour les amateurs de photographie et de lifestyle. Grâce à un partenariat exclusif avec le Studio Harcourt, célèbre pour ses portraits iconiques de célébrités, le HONOR 200 Pro intègre une IA dédiée au portrait, permettant de capturer des images dignes d'un studio professionnel.

Cette collaboration unique apporte aux utilisateurs la possibilité de réaliser des portraits avec des nuances subtiles de lumière et d'ombres, immortalisant chaque détail avec une précision inégalée.

Des performances techniques de pointe

Le HONOR 200 Pro ne se contente pas d'offrir une expérience photographique exceptionnelle. Équipé d'un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur Super Dynamic H9000 et une technologie de regroupement de pixels 4-en-1, ce smartphone capture des images d'une clarté et d'un détail impressionnants, même en basse lumière. Un téléobjectif de 50 MP avec un capteur personnalisé Sony assure des photos nettes et détaillées, même à distance.

Pour garantir une expérience utilisateur optimale, le HONOR 200 Pro est doté d'un écran flottant quad-curve 1,5K avec une luminosité HDR maximale de 4000 nits, idéal pour une visibilité parfaite même en plein soleil. La technologie Risk-free dimming de 3840 Hz, certifiée par TÜV Rheinland, offre une qualité d'affichage sans scintillement, préservant ainsi la santé visuelle des utilisateurs.

Une autonomie et une connectivité inégalées

Le HONOR 200 Pro est équipé d'une batterie au silicium-carbone de 5200 mAh, permettant jusqu'à 61 heures de streaming musical continu sur une seule charge. Grâce à la HONOR SuperCharge filaire de 100 W et sans fil de 66 W, la batterie se recharge complètement en seulement 41 minutes, un atout majeur pour les utilisateurs nomades.

Sous le capot, le HONOR 200 Pro intègre la puissante plateforme mobile Snapdragon 8s Gen 3, offrant des performances de pointe avec une vitesse d'horloge CPU allant jusqu'à 3 GHz. Avec 12 Go de mémoire et 512 Go de stockage, ce smartphone assure une fluidité et une capacité de stockage exceptionnelles, répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Remise de 100€ et produits offerts : des offres de précommande exclusives

Pour célébrer le lancement du HONOR 200 Pro, HONOR propose des offres de précommande exclusives sur son site officiel. Ainsi, pour toute précommande du smartphone sur le site du constructeur, vous pouvez profiter :

D’un casque Marshall Major IV offert

D'une montre HONOR GS 3 (229€) offerte

D'un coupon de réduction de 100€, ramenant le prix du smartphone à 699,90€

De plus, une offre de reprise de votre ancien smartphone pouvant aller jusqu'à 80€ est également disponible. In fine, vous pouvez profiter de ce bijou de technologie pour seulement 619,90€.

Précommander le HONOR 200 Pro

Avec le HONOR 200 Pro, la marque se positionne comme un challenger sérieux face aux géants du marché, offrant des produits haut de gamme accessibles à tous. Ne manquez pas cette occasion de révolutionner votre expérience de la photographie sur smartphone avec le Portrait Master de HONOR.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HONOR.