iPhone 14 Plus : le téléphone Apple passe sous les 650 € (vente flash)

L'iPhone 14 Plus est en vente flash chez Orange. Pendant une durée limitée, le smartphone Apple passe sous la barre des 650 euros grâce à une double réduction. Toutes les informations sur l'offre Orange sont à consulter dans la suite de l'article.

Plein d'atouts, mais vaut-il vraiment le coup ? Test de l'iPhone 14 Plus.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Orange vous donne rendez-vous sur sa boutique en ligne pour bénéficier d'une réduction totale de 120 euros pour l'achat de l'iPhone 14 Plus. Jusqu'au mercredi 19 juin 2024, à l'occasion d'une vente flash, le téléphone Apple disponible dans un coloris noir voit son prix passer de 769 euros à 649 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 70 euros et par l'intermédiaire d'un bonus de reprise de 50 euros à valoir sur un ancien smartphone usagé. Pour information, le bonus de reprise est valable si le mode Click & Collect est choisi.

Lancé à la rentrée 2022 en même temps que les modèles classique, Pro et Pro Max, l'iPhone 14 Plus est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition de 2778 x 1284 pixels. Le smartphone de la marque à la Pomme est également doté du processeur Apple A15 Bionic, d'une batterie Li-Ion de 4323 mAh, du système d'exploitation iOS 16, d'une mémoire vive de 6 Go, d'un double appareil photo de 12 MP (Ultra Wide, Main) et d'une caméra TrueDepth de 12 MP. Quant à la connectivité, on retrouve essentiellement la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC et un port Lightning. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test de l'iPhone 14 Plus.