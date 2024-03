Comme chaque année, AliExpress célèbre son anniversaire en ce mois de mars avec des promotions colossales sur une vaste sélection de produits. Dans cet article, nous vous avons rassemblé les meilleures offres à découvrir sur le site. Mais attention, il va falloir faire vite.

AliExpress nous a habitués à des promotions spectaculaires. Après le Singles Day en novembre dernier, place à l’anniversaire du géant chinois qui constitue chaque année une occasion pour les internautes de profiter d’une nouvelle avalanche de bons plans intéressants.

De nombreux produits sont en promotion en ce moment, avec des prix que vous ne retrouverez probablement pas d’ici la fin de l’année. De nombreux Français sont désormais habitués au site chinois qui est de plus en plus proche d’eux que les concurrents.

En effet, la plupart des produits sont expédiés depuis les entrepôts français ou européen en 3 à 5 jours ouvrés, avec une garantie de remboursement en cas de problème.

Bons plans AliExpress : les codes promo disponibles à partir de 00h ce 18 mars 2024

Dès 00h ce lundi 18 mars 2024, et ce, jusqu’au 27 mars inclus, AliExpress casse les prix de nombreux produits. Mais il va falloir faire vite, car les stocks sont très limités et de nombreux produits risquent de ne plus être disponibles dans quelques heures.

D’ailleurs les premiers codes promotionnels ne devraient plus être actifs après 2h du matin, à moins qu’AliExpress joue les prolongations, ce qui est à notre sens fortement probable. Voici donc les codes promo dont vous pourrez profiter dès 00h jusqu’à expiration dans un délai très limité.

Les codes disponibles jusqu’à 2h du matin ce 18 mars 2024 (sauf prolongement de l’offre) :

LCFR50 : 50 € de réduction dès 200€ d’achat

50 € de réduction dès 200€ d’achat LCFR150 : 150€ de réduction dès 500€ d’achat

Les codes valables jusqu’au 27 mars 2024 :

AAFR05 : 5€ de remise dès 39€ d’achat

: 5€ de remise dès 39€ d’achat AAFR10 : 10€ de remise dès 79€ d’achat

: 10€ de remise dès 79€ d’achat AAFR20 : 20€ de remise dès 159€ d’achat

: 20€ de remise dès 159€ d’achat AAFR40 : -40€ de remise dès 299€ d’achat

– AAFR80 : 80€ de remise dès 499€ d’achat

Les meilleures offres à saisir sur AliExpress pour son anniversaire

Vous connaissez désormais les codes promo à ne pas rater sur AliExpress. Il ne vous reste qu’à en profiter dès maintenant avant les ruptures de stocks ou l’expiration pour les codes temporaires. Pour vous aidez à dénicher les bons plans intéressants, voici la sélection que nous avons concoctée pour vous.

Vous l’aurez compris, tous les codes promo disponibles ci-dessus expireront très vite. S’ils ne sont plus valables à l’heure où ces lignes sont écrites, essayez ceux qui seront actifs jusqu’au 27 mars 2024. Sachant que les produits en question bénéficient déjà de belles réductions à la base, ces codes devraient toujours vous permettre de profiter sans doute des meilleurs prix du web.