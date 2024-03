Grosse chute de prix pour le pack Xiaomi 14 + Watch 2 Pro

Le dernier Xiaomi 14 fait l'objet d'une offre intéressante sur le store officiel du constructeur. Actuellement, la boutique en ligne Xiaomi propose une grosse réduction sur un pack incluant le smartphone Xiaomi 14 et la montre connectée Watch 2 Pro.

Le store officiel Xiaomi met en avant une offre promotionnelle attractive sur son nouveau Xiaomi 14. En effet, la marque chinoise permet à ses membres de s'offrir le dernier smartphone sous forme de pack à un prix très réduit. Affiché au tarif conseillé de 999,90 euros, le Xiaomi 14 incluant 256 Go d'espace de stockage bénéficie de 150 euros de remise avec le coupon JOJO150.

Grâce à la saisie du code promo au cours de l'étape de la commande, le smartphone passe donc à 849,90 euros. En plus de la réduction, il faut savoir que le téléphone est éligible à un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien appareil et que Xiaomi offre la montre connectée Watch 2 Pro eSim d'une valeur de 329,99 euros. Au total, l'ensemble revient donc à 699,90 euros au lieu de 1329,99 euros.

Dévoilé par le constructeur chinois au cours du MWC 2024 de Barcelone, le Xiaomi 14 est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED 1,5K de 6,36 pouces avec une définition de 2670 x 1200 et une résolution à 460 ppp. Le téléphone est aussi équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go ou de 512 Go, d'une batterie de 4610 mAh avec la charge rapide à 90W et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche HyperOS. De son côté, l'APN se dote d'un capteur Grand-angle de 50 MP (f/1.6), d'un capteur Ultra grand-angle de 50 MP (f/2.2), d'un capteur Téléobjectif de 50 MP (f/2.0) et d'un capteur de 32 MP dédié aux selfies. Enfin, la connectivité du smartphone se compose de l'USB Type C, du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4 et du NFC.