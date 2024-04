Rue du Commerce : de nombreux produits Xiaomi et Samsung sont à prix réduit

Dans le cadre de son opération “Le printemps des marques” qui se déroule jusqu'au 9 avril 2024, Rue du Commerce baisse les prix de nombreux produits. Différentes marques sont à l'honneur, dont Samsung et Xiaomi avec leurs smartphones, tablettes et objets connectés.

Après les Ventes Flash Amazon du Printemps, c'est au tour de Rue du Commerce d'accueillir la nouvelle saison avec une série d'offres promotionnelles. Le Printemps des marques, comme son nom l'indique met en avant différentes marques. Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures offres sur les produits Xiaomi et Samsung.

Le printemps des marques : de nombreux produits à prix doux sur Rue du Commerce

Découvrez toutes les offres du printemps des marques

Comme vous pouvez le voir, toutes les catégories de produits sont concernées par ces offres. Si vous recherchez un smartphone, vous pouvez vous tournez vers le Poco M6 Pro à 259 € en entrée de gamme ou le Redmi Note 13 5G à 199 €. En milieu de gamme, vous avez le Poco F5 ou le Poco X6 Pro aux alentours des 350 €.

Et si vous visez plutôt le haut de gamme, optez pour le Galaxy S24 qui est à 869 € au lieu de 959 € ou le S24 Ultra 256 Go à partir de 1249 € avec 150 € de bonus de reprise. Pour les deux modèles, Samsung vous offre la tablette Galaxy Tab A9+ en cadeau.

Une autre offre intéressante à ne pas rater si vous recherchez un PC portable : le Galaxy Book 3 Pro à 1099 €. L'ultrabook qui fait partie des meilleurs du marché fait ici l'objet d'une réduction de 900 €. En effet, ce modèle avait été lancé au prix conseillé de 2000 € dans sa version avec un processeur Intel Core i7-1360P, 16 Go de RAM et un stockage SSD de 512 Go.