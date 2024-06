Voici une idée cadeau de dernière minute pour la fête des pères ! Ce week-end seulement, Boulanger permet à ses clients de profiter d'une grosse réduction sur l'achat de la montre Galaxy Watch 5 Pro avec des écouteurs Buds FE.

Après le bon plan sur le Samsung Galaxy S24 avec 2 paires d’écouteurs et une coque chez la Fnac, voici un deal dédié à une montre connectée de la marque coréenne sur le site Boulanger. Jusqu'à ce lundi 17 juin 2024, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro proposée sous forme de pack avec des Galaxy Buds FE est à 269 euros au lieu de 399 euros. La réduction de 130 euros se fait en ajoutant le bundle au panier. Pour information, la Galaxy Watch 5 Pro est éligible à une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions), ce qui permet d'avoir un prix de revient de 169 euros.

Dévoilée au cours de l'édition 2022 du Galaxy Unpacked, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée qui dispose d'un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, du système d'exploitation Wear OS 3.5 associé à une surcouche One UI Watch 4.5, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go et d'une batterie de 590 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée de 80 heures. Pour plus d'informations sur l'objet connecté, vous pouvez lire notre article consacré au test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Quant aux Buds FE, les écouteurs sans fil de la gamme Galaxy sont équipés de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, d'un transducteur de 6,5 mm chacun, de trois microphones et de la réduction active de bruit. La paire d'écouteurs peut être utilisée au cours d'une durée maximale de 29 heures grâce à l'étui de charge fourni. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs sont rechargeables durant cinq minutes pour obtenir 55 minutes d'écoute supplémentaire.