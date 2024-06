Chez SFR, le service de streaming Max est gratuit pendant 6 mois

Max est désormais entièrement disponible en France. Vous pouvez y accéder de différentes façons, et notamment sur les box des opérateurs. Pour ceux qui souhaitent découvrir la nouvelle plateforme, SFR propose une offre gratuite pour accéder à tout le catalogue pendant 6 mois.

Quatre ans après son lancement aux États-Unis, le service de streaming Max débarque pleinement en France. Le groupe Warner Bros. Discovery veut bousculer Netflix, Disney+ ou encore Prime Video avec lequel il avait dû nouer provisoirement un partenariat de distribution exclusive.

Désormais, certains opérateurs TV proposent Max directement sur leurs décodeurs. C'est le cas de SFR, mais aussi de Free ou encore de Canal+ qui proposent tous une offre incluant Max. Chez SFR, une offre promotionnelle permet aux nouveaux abonnés d'accéder gratuitement à Max pendant 6 mois.

Max : comment profiter des 6 mois gratuits chez SFR ?

L'offre concerne uniquement les nouveaux abonnés à la formule SFR Fibre Power. Alors que ces derniers peuvent déjà profiter de 6 mois d'abonnement gratuit à Netflix, l'opérateur vient d'ajouter le nouveau service Max. Il s'agit de la formule de base normalement facturée 5,99 € par mois sans engagement. À l'issue de la période gratuite, vous pourrez choisir de continuer l'expérience ou de résilier l'abonnement sans frais.

Pour rappel, l'offre Max Basic inclut de la pub et permet d'accéder aux contenus de la plateforme sur deux appareils déférents en Full HD. N'oubliez donc pas de sélectionner l'option TV SFR qui ivous donne droit au décodeur Connect TV (4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, etc.).

Notez qu'en plus de Max et de Netflix qui sont gratuits pendant 6 mois, vous accédez aussi au Bouquet Famille de SFR qui réunit une cinquantaine de chaînes ainsi que le service Universal+.

Pour ce qui est du contenu, le nouveau service Max mise sur la qualité plutôt que sur la quantité. La Warner Bros. Discovery à travers ses différentes filiales possède un nombre impressionnant de franchises parmi les plus populaires.

Vous aurez du Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, les séries HBO comme Game of Thrones, House of The Dragon, The Last of Us, ou encore Batman et toute la clique de super-héros de l’univers DC, etc.

Autre bonne nouvelle : les 6 mois gratuits de Max incluent aussi la chaîne Eurosport qui est le diffuseur payant des Jeux olympiques de 2024. Vous aurez donc accès à encore plus de programmes pour profiter pleinement des JO.