Fitbit Air : le nouveau bracelet connecté de Google a un problème de taille

Google a dévoilé un nouveau venu dans sa gamme de produits connectés Fitbit : le Fitbit Air, un bracelet sans écran conçu pour vous faire oublier que vous le portez. Les utilisateurs commencent à le passer à leur poignet et même s’il est le plus petit tracker de Fitbit, il a manifestement un problème de taille.

Le 7 mai dernier, Google a officialisé un tout nouveau produit qui accompagne la disparition de l’application Fitbit au profit de Google Health : le Fitbit Air. Il s’agit d’un bracelet connecté qui, à la différence du Charge 6, ne possède pas d’écran et cible ainsi un public plus large.

La stratégie de la firme de Mountain View ? Séduire ceux qui rechignent à porter une montre connectée mais désirent bénéficier d’un suivi de santé complet. Comment ? En concevant un objet si léger et agréable qu’on en viendrait presque à oublier sa présence à notre poignet. Mais les premiers retours soulignent un problème de taille.

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Le Fitbit Air et sa taille unique ne conviennent pas à tous les poignets

Lorsque l’on énonce un « problème de taille », c’est au sens littéral. Le Fitbit Air est proposé dans une « taille unique », mais elle ne semble manifestement pas convenir à tout le monde. Certes, il s’agit du plus petit tracker de fréquence cardiaque de la firme, mais le bracelet est quant à lui trop grand pour qui possède un tout petit poignet.

C’est en tout cas ce que rapporte l’internaute enchantress11 sur Reddit, photos à l’appui. Et elle en a d’ailleurs essayé deux – vraisemblablement le Performance Loop et l’Elevated Modern. Un Redditeur décrivant ses propres poignets comme « ridiculement petits » l’a même remerciée pour sa publication – repérée par nos confrères d'Android Authority.

Enchantress11 précise néanmoins que le bracelet est « assez ajusté » et que « ça ne bouge pas, mais ça semble encore un peu trop grand ». Une façon de s’autopersuader que ce n’est pas si catastrophique ? Puisque, quand on voit le rendu sur son poignet, on ne peut s’empêcher de penser que c’est dommage pour un appareil qui est censé nous donner l’impression de ne rien porter…

C’est d’ailleurs ce qu’a souligné un autre Redditeur : « L’idée est de ne pas avoir l’impression de porter quoi que ce soit, ça ressemble à un brassard sur toi ». Surtout, puisque les deux bracelets ne collent pas parfaitement à son poignet, on peut s’interroger quant à la précision des données de santé collectées.

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Certains internautes lui ont aussi suggéré de porter le Fitbit Air à sa cheville, mais il n’est pas évident que ses capteurs soient calibrés pour ce positionnement. Enchantress11 a même décliné la recommandation, préférant pour le moment « obtenir suffisamment de données au poignet avant de pouvoir comparer » avec un autre placement.

Ainsi, si vous avez de petits poignets, le Fitbit Air n’est probablement pas le bracelet connecté le plus recommandé pour vous. Et si vous teniez absolument à un Fitbit : nous avons un guide des meilleurs bracelets connectés.