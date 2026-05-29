Google Messages corrige ce problème pour les smartphones en double SIM

Si vous avez l'habitude d'utiliser un smartphone muni de deux cartes SIM enregistrées, Google Messages va bientôt devenir plus pratique.

Google Messages
Crédits : Adobe Stock

Les utilisateurs qui sont équipés d'un mobile double SIM ne sont pas rares. Le développement récent de l'eSIM a rendu cette fonctionnalité encore plus pratique qu'avant, puisque l'utilisateur n'a plus besoin de carte SIM physique et de smartphone prenant en charge l'emplacement dual SIM.

Pourtant, Google Messages, l'application de messagerie numéro 1 sur Android, ne propose pas de moyen de passer à la volée d'une SIM à l'autre dans une conversation. Ou plutôt, ne propose plus. Avant une mise à jour déployée en 2018, une telle fonctionnalité était bien présente. Mais cela fait désormais 8 ans que ce n'est plus le cas, sans qu'on sache vraiment pourquoi Google a retiré cette possibilité bien, pratique pour certains utilisateurs.

Changer de SIM dans Google Messages va devenir bien plus rapide

Actuellement, il faut accéder à la page de profil du contact, sélectionner l'option de changement de carte SIM, choisir la SIM qu'on souhaite utiliser, puis revenir manuellement à la conversation avant de saisir son message. Une perte de temps assez conséquente, donc. Mais Google pourrait finalement faire machine arrière et faciliter ce processus.

google messages double sim
Dernière version stable de Google Messages (à gauche) vs version bêta (à droite). Crédit : PiunikaWeb

Comme rapporté par PiunikaWeb, la dernière version bêta de Google Messages intègre une fonctionnalité pour changer de SIM sans avoir à entrer dans des menus et sous-menus. Quand on appuie sur le champ de rédaction d'un message dans un chat, un menu contextuel flottant apparaît. Désormais, en plus des options comme “Rédaction IA” et “Saisie automatique”, on retrouve “Changer de carte SIM”. Vous pouvez voir la différence avec les captures d'écran ci-dessus.

En sélectionnant ce nouveau bouton, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers le sélecteur de carte SIM, ce qui permet d'économiser un peu de temps. Faire basculer d'une SIM à l'autre seulement en appuyant sur “Changer de carte SIM” aurait pu être une alternative intéressante pour rendre l'opération encore plus rapide. Mais Google craint peut-être que les utilisateurs s'embrouillent à savoir quelle carte SIM est actuellement active.


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