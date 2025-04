Voici la Bravia 8 II de Sony, une TV OLED aussi ambitieuse que séduisante

Avril 2025, Sony annonce enfin ses nouveautés dans sa gamme Bravia : trois télévisions font leur apparition dans le catalogue : la Bravia 3, la Bravia 5 et la très alléchante Bravia 8 II. Cette dernière fera cette année office de maitre étalon de Sony dans le domaine de l’OLED, avec un positionnement tarifaire qui ne laissera certainement pas votre carte bleue indifférente. Nous avons vu toutes ces nouveautés. Voici ce qu’on pense de ce premier contact.

En 2024, nous avons assisté à un vrai changement stratégique chez Sony. D’abord au niveau de la dénomination des produits : fini les alias à base de lettres et de chiffres, A95L ou X90L par exemple. Les Bravia s’inspirent des Xperia en adoptant le nom générique et un chiffre pour indiquer la gamme. Mais contrairement à Xperia, le prix de vente est proportionnel au chiffre. Un changement qui touche aussi les barres de son. Ainsi, les références alphanumériques cèdent leurs places aussi à une marque ombrelle générique « Bravia Theatre ».

Lire aussi – Cette innovation de Sony pourrait rendre obsolètes même les Bravia de 2025

Deuxième changement, comme chez Xperia, les nouvelles Bravia seront chaque année moins nombreuses, allongeant ainsi mécaniquement la durée de vie d’un modèle. Sony choisit désormais ses batailles de façon plus tactique. Plutôt OLED une année. Plus mini-LED une autre. Etc. De ces deux changements sont nés en 2024 les Bravia 9, Bravia 8 et Bravia 7, cette dernière ayant fait l’objet d’un test complet dans nos colonnes. Trois nouveaux téléviseurs sur un catalogue qui en comptait alors dix.

La Bravia 8 II est le nouveau maitre-étalon OLED de Sony

Un an plus tard, Sony réitère cette stratégie de 2024 en présentant trois nouvelles Bravia. La Bravia 3, qui remplace la X75WL (modèle LED 4K le moins cher de Sony en 2024) ; la Bravia 5, qui remplace la X90L (que nous avons testée ici) ; et la Bravia 8 II (prononcez « huit mark deux ») qui remplace l’excellente A95L sortie il y a deux ans. Sur ces trois produits, seule la Bravia 8 II est un modèle OLED, les deux autres s’appuient sur un rétro-éclairage mini-LED. D’ailleurs, ce n’est pas un OLED « classique » avec des diodes blanches que nous retrouvons dans la Bravia 8 II, mais un QD-OLED, avec un rétro-éclairage bleu accompagné de sa couche de points quantiques pour créer les couleurs, comme sur l’A95L.

Cependant, Sony profite de cette évolution entre l’A95L et la Bravia 8 II pour apporter plusieurs changements, notamment sur la luminosité. Selon les mesures de Sony, la Bravia 8 II affiche un pic de luminosité 25 % supérieur à celui de l’A95L. Et cela, sans sacrifier la maitrise : les noirs sont plus profonds et de nombreux détails apparaissent dans les zones sombres et lumineuses. Sans surprise, Sony annonce également un pic de luminosité plus élevé que la Bravia 8 de 2024. Et la hausse est folle : +50 %.

La technologie QD-OLED montre aussi sa supériorité sur le W-OLED en terme de couleurs, puisque la gamme est plus large encore. Lors des démonstrations, nous avons remarqué que la Bravia 8 II est très fidèle aux moniteurs de référence développés par Sony et utilisés dans le cinéma. De fait, certains cinéastes vont même jusqu’à les installer ces Bravia sur les tournages pour vérifier le résultat final. La Bravia 8 II est compatible avec les modes Netflix, Sony Pictures et Prime Video, en supplément des certifications Dolby Vision (et Atmos) et IMAX Enhanced.

La Bravia 8 II sera moins chère que l'A95L, mais quand même pas abordable

La Bravia 8 II profite enfin d’un design plus fin que la A95L. Son châssis ne mesure que 34 mm d’épaisseur. Vous avez deux pieds métallique qui se positionne sur les tranches. C’est la seule position possible : pas de position centrée sur ce modèle. En revanche, vous avez deux hauteurs possibles pour installer une éventuelle barre de son. Le cadre est en métal brossé. Et les bordures sont très fines.

Le câble de raccordement, situé à droite, n’est pas amovible, petite particularité de ce modèle. Il n'y a toujours qu'un seul port HDMI 2.1. La télévision se décline en deux tailles seulement : 55 et 65 pouces. Pour avoir plus petit en OLED, vous devez vous orienter vers le vieillissant A90K de 2022. Et si vous voulez plus grand, il y a la Bravia 8 de 2024 qui monte à 77 pouces. Mais pas plus, Sony nous expliquant que ce serait trop prohibitif d’aller au-delà.

Transition parfaite pour parler du prix. Sony n’a pas encore dévoilé le montant demandé pour la Bravia 8 II, mais il y a cependant plusieurs indications dans la communication de la marque. D’abord, à taille identique, la Bravia 8 II devrait être plus chère que la Bravia 8, qui va rester au catalogue en 2025. Sachant qu’une Bravia 8 55 pouces est vendu à 1900 euros sur le site marchand de la marque. Ensuite, la Bravia 8 II sera être plus abordable que l’A95L. Toujours sur le site de Sony, l’A95L 55 pouces est vendue 2500 euros. Le milieu de la fourchette se situe donc à 2200 euros, ce qui, au regard des évolutions technologiques, est un deal plutôt correct.

Sony renouvèle aussi son offre mini-LED milieu de gamme

Les deux autres nouveautés de Sony sont les Bravia 3 et Bravia 5. La première est un modèle assez classique, avec un écran Full LED standard supporté par le processeur X1. Le principal atout de ce produit est d’offrir « l’expérience Sony » à petit prix (moins de 700 euros pour un modèle 50 pouces). La télévision est compatible Triluminos Pro et Dolby Vision / Atmos. Et elle supporte nativement le Remote Play (avec la PS4 et la PS5), ce que la X75WL ne pouvait pas. La Bravia se décline en 6 tailles comprises entre 43 pouces et 85 pouces.

La Bravia 5 est un téléviseur 4K avec un rétro-éclairage mini-LED animé par un processeur XR. Si le nombre de zones d'éclairage n’est toujours pas officiel chez Sony, la marque annonce tout de même en avoir intégré 6 fois plus dans cette Bravia 5 que dans la X90L. Nous retrouvons toutes les certifications colorimétriques et HDR importantes dans ce Bravia 5 : Netflix, Prime Video, Sony Pictures Core, Dolby Vision (et Atmos), ainsi qu’IMAX Enhanced. Côté audio, la Bravia 5 profite aussi du Voice Zoom 3, d’Acoustic Multi Audio et d’Acoustic Center-Sync (que vous retrouvez aussi dans la Bravia 8 II, bien sûr). Une télévision complète donc, qui se décline en 5 tailles, de 55 pouces à 98 pouces.

Sony dévoile aussi de nouveaux accessoires audio pour ses Bravia

Finissons cette présentation de la gamme Bravia 2025 par l’audio. Sony a dévoilé une nouvelle barre de son milieu de gamme : la Bravia Theatre Bar 6, accompagnée d’un caisson de basse. Système 3.1.2, vous retrouvez dans la barre trois tweeters frontaux et deux haut-parleurs orientés vers le haut pour améliorer la spatialisation. Elle est compatible DTS-X, Dolby Atmos et Voice Zoom 3, mais pas avec Acoustic Center-Sync. La Bravia Theatre Bar 6 remplace la G700. Et la différence entre les deux générations est plutôt impressionnante, que ce soit sur la puissance, la spatialisation ou la rondeur du son.

Vient ensuite le Bravia Theatre System 6, un ensemble complet 5.1 avec une barre de son (3 tweeters), deux satellites et un caisson de basse. Sony annonce une puissance totale de 1000 watts, ce qui se ressent vraiment dans les films, les séries, mais aussi en écoute musicale. Enfin, Sony complète son offre avec un nouveau caisson de basse optionnel de 100 watts (Bravia Theatre Sub 7) et une paire de satellite arrière double canal (Bravia Theatre Rear 8).