Le nouveau Fire TV Stick HD profite déjà d’une belle réduction chez Amazon : il est à moins de 30 €

Sorti en avril 2026, le nouvel Amazon Fire TV Stick HD est déjà en promo. À moins de 30 €, la nouvelle génération du dongle HDMI multimédia est l’accessoire parfait pour moderniser votre vieux téléviseur ou pour expérimenter la nouvelle interface d’Amazon.

Amazon Fire TV Stick HD 2026

Amazon affiche actuellement son lecteur multimédia à 29,99 € au lieu de 44,99 €, ce qui correspond à une réduction de 33 %. C’est un tarif intéressant pour s’offrir le modèle d’entrée de gamme des Fire TV Stick. Ce dernier cible les utilisateurs qui n’ont pas besoin de la 4K. Il propose en effet une définition Full HD 1080p, ce qui est suffisant pour regarder des séries, du sport ou YouTube dans des conditions confortables.

Le principe ne change pas : le stick se branche directement sur le port HDMI et transforme n’importe quel téléviseur standard en un modèle connecté. Et si vous disposez d’une TV sous un autre système et souhaitez profiter de l’expérience Fire TV, c’est l’accessoire idéal pour le faire sans vous ruiner.

Vous y trouverez toutes les grandes plateformes de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Twitch, Spotify ou encore Molotov deviennent accessibles sur pratiquement n’importe quel écran.

Plus compact, plus rapide et enfin plus pratique au quotidien

Le modèle qui fait l’objet de cette offre est le tout dernier. Il a été lancé par Amazon en avril 2026 seulement. Le Fire TV Stick HD nouvelle génération apporte de nombreuses améliorations. Le constructeur annonce des performances jusqu’à 30 % supérieures à celles du précédent modèle, avec une navigation plus fluide et des applications qui se lancent plus rapidement.

Le design évolue aussi. Le nouveau Fire TV Stick HD est désormais 30 % plus fin, ce qui facilite son installation derrière un téléviseur ou dans les espaces étroits. Amazon propose également une nouveauté pratique : le stick peut maintenant être directement alimenté via le port USB de votre téléviseur. L’utilisateur n’a donc plus nécessairement besoin d’un adaptateur secteur pour le faire fonctionner.

Niveau connectivité, le Fire TV Stick HD embarque le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Le dongle est accompagné de la télécommande vocale Alexa, toujours aussi pratique pour lancer un film, rechercher une série ou contrôler le volume à la voix.

Sur le plan logiciel, l’interface Fire TV a également été revue avec une organisation plus claire des contenus par catégories. Enfin, en achetant le nouveau Fire TV Stick HD, vous bénéficiez gratuitement de l’accès anticipé à Alexa+. Vous pourrez tester les nouvelles fonctions IA d’Amazon avant leur déploiement plus large auprès des abonnés Prime.


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