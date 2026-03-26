Hisense dévoile trois nouvelles TV dont deux équipées RGB mini LED

Comme prévu, Hisense a présenté aujourd’hui trois nouvelles télévisions. La U7S Pro, un modèle mini LED, et les UR8S et UR9S, deux modèles avec rétroéclairage RGB mini LED. Système Devialet. Filtre antireflet. Nouvelle télécommande rétroéclairée. Taux de rafraichissement de 165 Hz ou 180 Hz maximum. Dolby Vision 2. Les arguments ne manquent pas pour séduire. Et les prix ne sont pas si élevés. Présentations.

Nous sommes vraiment entrés dans la saison du renouvellement des gammes TV. Samsung a ouvert le bal en début de semaine, suivi par Sony avec deux nouvelles Bravia. Haier, qui fait son entrée sur le marché, et Philips ont également dévoilé leurs gammes 2026. Nous attendons TCL et LG dans les prochains jours. Et aujourd’hui, c’est le tour de Hisense. La marque chinoise est en forte progression partout dans le monde, grâce à des produits au très bon rapport qualité prix.

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Hisense couvre aujourd’hui pratiquement tous les segments du marché, même l’OLED. Elle propose toutes les tailles, du 32 au 116 pouces, même si elle n’est pas aussi orientée « grandes tailles que TCL ». Elle touche les téléviseurs classiques, mais aussi les niches « Lifestyle », comme les télévisions qui ressemblent à des tableaux. Mais le cœur de son catalogue reste le LCD, avec une gamme mini LED complète. À l’IFA, elle avait même démontré son engagement sur le « RGB LED » que de nombreux analystes considèrent comme étant le successeur du QD-LED.

Hisense lance deux télévisions RGB mini-LED à partir de 1500 euros

Un engagement qui se confirme aujourd’hui puisque la marque dévoile trois nouvelles TV 4K, dont deux s’appuient sur la technologie de rétroéclairage « RGB LED ». Et plus précisément le RGB mini-LED. Il s’agit de la UR9S et la UR8S, la première étant le « flagship » et la seconde étant une version un peu moins premium. Elles partagent toutes les deux plusieurs caractéristiques techniques. Elles couvrent toutes les deux 100 % de l’échantillon colorimétrique BT2020 et elles sont compatibles HDR10+, HLG, IMAX et Dolby Vision 2. Elles disposent toutes les deux d’une dalle mate et d’un traitement antireflet. Enfin, tous les ports HDMI sont compatibles 2.1 avec une seule entrée eARC. Enfin, elles sont toutes les deux compatibles VRR et Freesync.

Passons aux différences. D’abord côté taille, la UR9S se décline en trois tailles seulement : 65, 75 et 85 pouces. Ensuite, la luminosité annoncée n’est pas la même : de 3500 nits à 5000 nits pour la UR9S et de 2500 à 3800 nits pour la UR8S (selon la taille). Leur système audio, signé Devialet et compatible Dolby Atmos dans les deux cas, est différent : 4.1.2 pour la UR9S, pour une puissance combinée de 90 watts, et 2.1.2 pour la UR8S, pour une puissance combinée de 50 watts. La UR8S ajoute deux tailles supplémentaires : 55 pouces et 100 pouces. La UR9S peut monter à 180 Hz pour les modèles 75 pouces et 85 pouces, tandis que le modèle 65 pouces de la UR9S et toutes les tailles de la UR8S montent à 170 Hz maximum.

Ces deux télévisions en France entre mai et juillet, selon les modèles. Côté prix, cela s’échelonne de 1499 euros à 3999 euros pour la UR8S et de 2199 euros à 3699 euros pour la UR9S. À taille équivalente, il y a une différence de 400 euros environ entre la UR8S et la UR9S.

Voici la U7S Pro, parce qu'il n'y a pas que le RGB LED en 2026

Hormis les UR9S et UR8S, Hisense a dévoilé un troisième modèle basé sur la technologie QD mini-LED, appelé U7S Pro. Si à première vue, elle remplace la U7Q Pro, il n’en est rien : Hisense la positionne plutôt comme une remplaçante de la U8Q, grâce à une montée en gamme technologique. Elle se décline en cinq tailles, de 55 à 100 pouces. Elle couvre 90% de l’échantillon BT2020 et elle est compatible HDR10+, HLG, IMAX et Dolby Vision. Elle bénéficie du filtre antireflet et d'une dalle mate. Sa fréquence de rafraichissement monte à 165 Hz en mode jeu (compatible VRR et Freesync). Elle intègre un système audio Devialet 2.1.2 (50 watts) et est compatible avec Dolby Atmos. Elle bénéficie de 4 ports HDMI 2.1, dont un eARC. Et elle reprend le pied central de l’U7Q Pro. Sortie calée en juin, pile pour la Coupe du monde de football. Prix public conseillé : de 1199 euros à 3499 euros.