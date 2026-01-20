Le hold-up de TCL : comment le géant chinois s’est offert le cerveau de Sony

TCL et Sony confirment la signature d’un accord entre les deux sociétés dans le domaine de l’audiovisuel. Les deux firmes asiatiques vont créer une entreprise commune, contrôlée à 51% par TCL. L’objectif de celle-ci : développer, produire et distribuer les futures télévisions et barres de son Bravia de Sony. Quel intérêt ? Quel avenir pour Sony ? Voici notre analyse.

C’est peut-être le premier grand coup de théâtre de 2026 : Sony et TCL confirment avoir signé un « protocole d’accord » dont le but est de créer une entreprise commune. Le but de cette nouvelle entité sera de gérer entièrement les produits « Home Entertainment » de Sony, à savoir les télévisions, les barres de son et les home-cinema vendus aujourd’hui sous la marque ombrelle « Bravia ». La rumeur qui courrait ces dernières heures disait donc vrai.

Sony donne à TCL le contrôle de sa division TV et home-cinema

Les deux sociétés ont signé un « protocole d’accord ». Cela veut dire que les discussions entre les deux partenaires ne sont pas encore terminées. Un accord définitif est attendu avant fin mars 2026, soit avant la fin de l’exercice fiscal 2025/2026 de Sony. Si elles se mettent d’accord, une entreprise commune sera créée. TCL en contrôlera 51% et Sony n’en disposera que de 49 %. Le géant chinois en sera donc l’actionnaire majoritaire.

Cette nouvelle société aura pour mission de créer, produire et distribuer un catalogue de nouveaux produits. Elle aura également la charge du service client. Elle aura le droit d’exploiter les marques « Sony » et « Bravia ». Les deux sociétés expliquent que ce partenariat bénéficiera des forces des deux parties : l’expertise technique audiovisuelle de Sony et la maitrise opérationnelle de TCL. Comprenez que TCL utilisera les technologies de Sony pour fabriquer et livrer des télévisions à un coût moins élevé. Et nous pensons même que les dalles des futures télévisions de Sony seront signées CSOT, la filiale de TCL dédiée aux écrans.

Même si l’accord est entériné en 2026, la nouvelle société ne démarrera son activité qu’en avril 2027, soit au début de l’année fiscale 2027/2028 de Sony. L’activité de cette entité ne concernera que la branche « Home Entertainment » de Sony. Cela comprend essentiellement les télévisions, les barres de son et les systèmes home-cinema vendus sous la marque ombrelle Bravia. Les casques audio, les (rares) smartphones et la photo ne sont pas concernés.

Quelles sont les conséquences pour Sony ?

Cette annonce est un vrai séisme sur le marché des télévisions. Vous verrez des articles chez tous nos confrères de la presse spécialisée ou généraliste. Mais au-delà de l’information, il est important de prendre un peu de recul et d’imaginer ce que cela implique pour Sony. Il est évident que le groupe japonais a accepté de céder la majorité absolue de sa division TV et Home-cinema parce que cette activité est en grande difficulté, perdant chaque année des parts de marché.

L’entrée de gamme est assiégée par les marques chinoises, comme TCL et HiSense, dont les coûts de fabrication sont largement inférieurs. À l’opposé, Sony ne parvient pas à rattraper Samsung et LG sur le haut de gamme. Et ce sont ces deux concurrents qui lui fournissent les dalles pour les Bravia (Samsung pour l’OLED et LG pour le LCD). Dans ces conditions, Sony ne peut plus faire cavalier seul et a besoin de TCL pour lui fournir des dalles à moindre coût.

TCL est clairement le grand gagnant dans cette affaire. Pour quatre raisons. La firme chinoise aura toujours le dernier mot, puisqu’elle a la majorité absolue. Elle gagne un beau blason : « Sony Bravia ». Elle sécurise une partie de la production de sa filiale CSOT. Et elle accède à la technologie avancée de Sony, notamment ses processeurs Bravia XR. De là à penser que les télévisions de TCL profiteront de l’accès à ces technologies de pointe, il n’y a évidemment qu’un pas…

Est-ce le début de la fin pour l'OLED chez Sony ?

Reste une incertitude importante : qu’adviendra-t-il de la gamme Bravia OLED ? En effet, TCL est un expert des dalles LCD, sa filiale ne fabrique que ça. Si la nouvelle entreprise continue d’en proposer, cela veut dire qu’elle se fournit chez Samsung ou LG. Ce qui sous-entend une baisse de marge. TCL n’a donc aucun intérêt à continuer… Sauf que l’OLED est LA signature de Sony, surtout pour les cinéphiles. Nous avons deux hypothèses.

Première hypothèse, TCL continue la gamme OLED de Sony et en profite pour travailler sur sa technologie « OLED imprimé par jet d’encre » (Inkjet Printing OLED). Le jour où celle-ci est prête, TCL arrêtera de se fournir chez Samsung et LG. Seconde hypothèse, TCL arrête la gamme OLED et la remplace par une autre des technologies très prometteuses : le RGB mini-LED et le SQD-mini LED sur lequel travaillent Sony et TCL, respectivement. Que pensez-vous de ces hypothèses et de cet accord ? Rendez-vous en commentaire.