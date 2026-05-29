Voici à quoi va ressembler l’interface de l’iPhone avec iOS 27 (avec une Siri enfin au niveau)

Nous avons un premier aperçu d'iOS 27, qui se veut une mise à jour majeure pour l'expérience proposée par l'iPhone grâce à des fonctions IA et à une Siri enfin performants.

apple iphone 17e test
Crédit : Phonandroid

Apple tiendra sa WWDC (Worldwide Developers Conference) du 8 au 12 juin 2026. Lors de la conférence d'introduction de l'événement, l'entreprise présentera en détail les nouveautés logicielles apportées à l'iPhone avec la mise à jour iOS 27, qui sera lancée en bêta dans la foulée, avant une disponibilité de la version stable pour le mois de septembre.

iOS 27 est particulièrement attendu car Apple a annoncé en début d'année que les fonctions d'IA de l'iPhone seraient désormais alimentées par les modèles Gemini de Google, bien plus performants que les actuels. On s'attend donc à une ribambelle de nouvelles options, d'améliorations et à une Siri bien plus intelligente, pertinente et utile avec iOS 27.

De l'IA générative plus performante sur iPhone

Nous sommes à une dizaine de jours de la WWDC 2026, mais nous avons déjà une idée précise de ce à quoi va ressembler iOS 27. Bloomberg s'est appuyé sur des informations auxquelles le média a eu accès et sur des sources proches du dossier pour mettre au point des maquettes de la nouvelle interface. Il ne s'agit donc pas de captures d'écran volées et l'UI finale d'iOS 27 pourrait être légèrement suffisante, mais les visuels partagés permettent de savoir vers quelle direction se dirige Apple avec sa mise à jour.

La prochaine version majeure du système d'exploitation mobile devrait embarquer un correcteur grammatical à l'échelle du système, qui suggérerait ainsi des modifications où que l'on se trouve lorsqu'on tape du texte. L'IA générative serait bien plus efficace pour Image Playground et les Genmoji, avec des résultats bien meilleurs dans les deux cas. C'est notamment nécessaire dans le cas d'Image Playground, qui a l'avantage d'offrir une génération d'images au niveau local, mais dont la qualité est bien en deçà de ce que font des générateurs d'images tiers, chez Google, OpenAI, Perplexity ou Anthropic.

Les fonds d'écran générés par l'IA devraient eux aussi subir une sérieuse refonte et devenir une véritable alternative aux autres plateformes. Les utilisateurs pourront ainsi personnaliser leur iPhone dans de meilleures conditions. L'application Raccourcis a quant à elle été repensée pour permettre à Siri de créer des routines.

Siri fait sa révolution dans iOS 27

Et puisqu'on parle de Siri, c'est bien l'assistant d'Apple qui bénéficie le plus de nouveautés avec iOS 27. D'abord, elle s'invite dans le Dynamic Island des iPhone qui en disposent d'un. L'utilisateur pourra faire glisser son doigt du haut vers le bas de l'écran pour invoquer Siri. L'ouverture du Centre de notifications avec ce même geste fonctionnera toujours, mais il faudra partir du coin supérieur gauche de l'écran. En octroyant ce raccourci gestuel à Siri, Apple envoie clairement un message : elle est pensée pour constituer le cœur de la nouvelle expérience de l'iPhone.

iOS 27 Siri
Crédit : Bloomberg

Quand Siri est appelée, une barre de recherche apparaît pour lancer une requête, soit textuelle, soit vocale. En cas de commande vocale, la fenêtre est réduite et Siri s'affiche alors uniquement dans le Dynamic Island, comme vous pouvez le voir dans l'illustration ci-dessus.

Siri se dote également d'une nouvelle application dédiée, comme Gemini, ChatGPT ou Claude sont déjà disponibles sur iOS. Il sera possible de personnaliser l'affichage de l'app, notamment l'écran d'accueil (lancement d'une nouvelle conversation ou liste des conversations précédentes). L'utilisateur pourra aussi définir s'il souhaite supprimer les anciennes discussions avec Siri automatiquement au bout d'un mois, d'un an, ou jamais. Celles-ci peuvent être affichées sous forme de liste ou de grille.

iOS 27 Siri
Crédit : Bloomberg

L'importation de sites web, de fichiers, d'images et de documents est bien sûr prise en charge pour donner du grain à moudre à Siri. Elle sera de son côté capable de créer des fiches présentant des informations, les prévisions météo, les SMS, les e-mails et d'autres sous une forme facilement lisible.

Comme sur Android, Siri est aussi nativement intégrée dans l'expérience photo d'iOS 27. L'IA permet de retoucher des photos plus simplement que manuellement. Une fonction de recadrage est prévue pour changer la perspective d'une photo. Une autre offre d'étendre le cliché pour prendre artificiellement du recul, complétant par exemple une personne ou un objet coupé sur la capture d'origine.

iOS 27 Siri
Crédit : Bloomberg

Apple travaille sur une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de demander à Siri de modifier une image par la voix ou par écrit, mais celle-ci ne sera peut-être pas prête dès le lancement.


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