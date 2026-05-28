Xiaomi lance ses nouvelles TV Mini LED juste à temps pour la Coupe du Monde

Xiaomi officialise ses TV S Mini LED Series 2026, qui commencent à 55 pouces pour monter jusqu'à 98 pouces. À quelques jours du début de la Coupe du Monde de football, la marque a le sens du timing.

Les Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 débarquent en France. Ces nouveaux modèles constituent le haut de gamme du catalogue du fabricant chinois, qui tente année après année de grapiller des parts de marché à Samsung, LG, Sony, TCL ou HiSense. Cette génération se décline en cinq tailles différentes : 55″, 65″, 75″, 85″ et 98″.

En termes de design, ces TV se distinguent par une finition gris foncé élégante, ainsi qu'un support stable à double pied pour les utilisateurs qui préfèrent poser leur appareil sur un meuble plutôt que de l'accrocher à un mur. Avec un ratio écran/corps atteignant 98 %, Xiaomi nous offre une expérience d'affichage immersive, dépourvue d'épaisses bordures autour de l'écran.

Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 : du Dolby Vision et Dolby Atmos sur les plus grands modèles

Les Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 reposent sur la technologie QD-Mini LED, qui permet notamment de proposer un contraste particulièrement profond pour du rétroéclairage LCD. Le constructeur annonce une luminosité maximale de 1 200 nits, ce qui en fait des produits très bien adaptés pour une utilisation en journée. Il s'agit d'ailleurs du principal avantage du Mini LED face à l'OLED. La marque promet également la couverture à 94 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs (via traitement logiciel).

Tous les modèles de la série sont compatibles avec les formats HDR10+ et HLG. Pour le Dolby Vision, il faut par contre se tourner vers les plus grandes diagonales d'écran (85″ et 98″). Un mode Filmmaker est intégré pour obtenir des images plus réalistes lors du visionnage de longs-métrages.

Pour la pratique du jeu vidéo, les modèles 55″, 65″ et 75″ prennent en charge une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz en mode Game Boost. Les versions 85″ et 98″ offrent quant à elles une fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz, qui peut être doublée à 288 Hz avec le Game Boost activé.

L'audio est confié à deux haut-parleurs de 15 W compatibles Dolby Audio et DTS:X, tandis que les TV 85″ et 98″ bénéficient en outre d'un support du Dolby Atmos. Les Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 tournent sous Google TV et sont compatibles Apple AirPlay, Google Assistant et Google Cast.