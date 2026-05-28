Xiaomi lance ses nouvelles TV Mini LED juste à temps pour la Coupe du Monde

Xiaomi officialise ses TV S Mini LED Series 2026, qui commencent à 55 pouces pour monter jusqu'à 98 pouces. À quelques jours du début de la Coupe du Monde de football, la marque a le sens du timing.

Xiaomi TV S Mini LED Series 2026
Crédit : Xiaomi

Les Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 débarquent en France. Ces nouveaux modèles constituent le haut de gamme du catalogue du fabricant chinois, qui tente année après année de grapiller des parts de marché à Samsung, LG, Sony, TCL ou HiSense. Cette génération se décline en cinq tailles différentes : 55″, 65″, 75″, 85″ et 98″.

En termes de design, ces TV se distinguent par une finition gris foncé élégante, ainsi qu'un support stable à double pied pour les utilisateurs qui préfèrent poser leur appareil sur un meuble plutôt que de l'accrocher à un mur. Avec un ratio écran/corps atteignant 98 %, Xiaomi nous offre une expérience d'affichage immersive, dépourvue d'épaisses bordures autour de l'écran.

Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 : du Dolby Vision et Dolby Atmos sur les plus grands modèles

Les Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 reposent sur la technologie QD-Mini LED, qui permet notamment de proposer un contraste particulièrement profond pour du rétroéclairage LCD. Le constructeur annonce une luminosité maximale de 1 200 nits, ce qui en fait des produits très bien adaptés pour une utilisation en journée. Il s'agit d'ailleurs du principal avantage du Mini LED face à l'OLED. La marque promet également la couverture à 94 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs (via traitement logiciel).

Xiaomi TV S Mini LED Series 2026
Crédit : Xiaomi

Tous les modèles de la série sont compatibles avec les formats HDR10+ et HLG. Pour le Dolby Vision, il faut par contre se tourner vers les plus grandes diagonales d'écran (85″ et 98″). Un mode Filmmaker est intégré pour obtenir des images plus réalistes lors du visionnage de longs-métrages.

Pour la pratique du jeu vidéo, les modèles 55″, 65″ et 75″ prennent en charge une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz en mode Game Boost. Les versions 85″ et 98″ offrent quant à elles une fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz, qui peut être doublée à 288 Hz avec le Game Boost activé.

L'audio est confié à deux haut-parleurs de 15 W compatibles Dolby Audio et DTS:X, tandis que les TV 85″ et 98″ bénéficient en outre d'un support du Dolby Atmos. Les Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 tournent sous Google TV et sont compatibles Apple AirPlay, Google Assistant et Google Cast.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les Xiaomi Watch S5 et Smart Band 10 Pro débarquent avec 21 jours d’autonomie et une fonction santé que personne n’attendait

Xiaomi lance deux nouveaux wearables avec 21 jours d’autonomie et des capteurs santé inédits. La Watch S5 46mm monte en gamme avec un boîtier premium en acier inoxydable. La Smart…

Les Xiaomi Buds 6 et Sound Play arrivent en France : écouteurs sans fil confortables et enceinte nomade à petit prix au programme

Xiaomi dévoile officiellement ses nouveaux écouteurs sans fil Buds 6, ainsi qu’une enceinte portative tout en couleur. Caractéristiques, prix, disponibilité, on vous dit tout ce qu’il y a à savoir….

Les Xiaomi 17T et 17T Pro sont officiels : les maîtres du téléobjectifs autoproclamés offrent-il toujours un rapport qualité-prix compétitif ?

Xiaomi vient d’officialiser sa nouvelle série T : les Xiaomi 17T. Il s’agit de versions « allégées » de la gamme Xiaomi 17 sortie plus tôt cette année. Pour autant, avec ces nouveaux…

La manette sans fil Xbox compatible Windows, Android et iOS passe à petit prix, et à 42 € c’est une affaire ! 

Normalement en vente à 64,99 €, la manette sans fil officielle Xbox Carbon Black est actuellement à prix cassé sur Amazon. Vous pouvez en effet vous l’offrir à 42,44 €…

Grosse augmentation de prix pour le Steam Deck de Valve, la crise de la RAM a encore frappé

Bonne nouvelle : le Steam Deck et de retour en stock. Mauvaise nouvelle : il coûte beaucoup plus cher qu’avant et devient clairement un investissement qui se réfléchit en amont….

YouTube muscle enfin ses labels pour les vidéos IA, mais à quand de vraies mesures contre leur invasion ?

Les utilisateurs de YouTube en ont marre de l’IA et notamment de se sentir trompés par ces vidéos réalistes qui n’ont rien de réel. La plateforme l’a compris et renforce…

Facebook, Instagram, WhatsApp : l’abonnement “Plus” arrive, à quoi sert-il ?

Alors que WhatsApp Plus est déjà disponible en Europe sur iPhone, Meta annonce le même genre d’abonnement pour Facebook et Instagram. Combien ça va coûter ? Quels sont les avantages…

Google vous laisse enfin choisir quels sites s’affichent dans ses réponses IA, voici comment

Google change la façon dont ses résumés IA sélectionnent ce qu’ils vous montrent. Désormais, vos sites favoris peuvent s’afficher en priorité dans les réponses générées. Les chiffres avancés par la…

Les Galaxy S26 et d’autres smartphones Samsung vont coûter plus cher en Europe, encore la faute de la RAM

Samsung s’apprêterait à augmenter dans quelques jours le prix de plusieurs modèles de smartphones haut de gamme récents, dont les Galaxy S26 et les pliables. La situation de pénurie de…

Google change son historique de recherche, plus personnalisable et compatible avec les images et l’audio

Google a mis à jour la manière dont fonctionnent l’historique de recherche et les recommandations personnalisées, avec plus de contrôle pour l’utilisateur et de nouvelles fonctions. Google annonce “mettre à…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.