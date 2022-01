Pour les soldes, le PC portable gamer Acer Nitro 5 avec Core i7 et RTX 3070 est à prix canon

Dans le cadre d'une vente flash, l'enseigne de la Fnac propose une offre très intéressante sur le PC portable gamer Acer Nitro 5, modèle AN515-57-7218. Généralement vendu à 1829,99 €, une réduction de 26% permet de faire chuter sin prix à 1349,99 €. Une offre à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 20 janvier.

Pendant les soldes d'hiver de la Fnac, les bons plans portant sur les PC portables sont plutôt intéressant. Dans le cadre d'une vente flash, il est par exemple possible de s'équiper de ce modèle gamer Acer Nitro 5 AN515-57-7218 pour 1349,99 € au lieu de 1829,99 € soit une remise immédiate de 480 euros.

Pour moins de 1400 euros, vous avez une machine parée pour le jeu. On retrouve un processeur 8 cœurs Intel Core i7-11800H de 11ème génération avec une mémoire cache de 24 Mo et des fréquences allant de 2.3 GHz à 4.6 GHz. La partie graphique est soutenue par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Max Q 8 Go GDDR6 dédiés. Concernant la mémoire vive, on retrouve 16 Go RAM (DDR4 3200Mhz).

La partie stockage se compose d'un SSD d'une capacité de 512 Go. Pour en venir à son écran, ce dernier est de 15,6 pouces et de définition Full HD 1920 x 1080 pixels. Il offre un taux de rafraichissement de 144 Hz ainsi qu'un. Enfin, le tout tourne sous le système d'exploitation Windows 10 et recevra la mise à jour gratuite vers Windows 11. Pour terminer, vous avez un mois d'abonnement Xbox Game Pass offert pour l'achat de ce PC portable gamer.

