Soldes hiver Fnac Darty 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Les soldes Fnac Darty d'hiver 2021 permettent de profiter de réductions et promos sur un grand nombre de produits high-tech. Que vous soyez à la recherche d'un smartphone, un PC portable, un objet connecté, une console de jeu, vous trouverez certainement votre bonheur puisque toutes les catégories de produits font l'objet de promotions. Nous avons sélectionné les meilleures offres soldes d'hiver 2021 afin de vous aider dans votre quête de la bonne affaire.

Casque audio Bluetooth Marshall Major 3 à 79,99 € 149,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

La Marshall MAjor 3, casque audio Bluetooth sans fil est un des meilleurs rapport qualité prix du moment. Il offre une excellente autonomie et un confort d'écoute sans précédent. Embarquant un bouton multifonction très pratique, il est possible de facilement passer d'un morceau de musique à un autre. Les basses et aigus sont mis en avant sans pour autant oublier les médiums. Puissant, le son en est tout aussi de qualité. Il est à 79,99 € au lieu de 149,99 € pendant les soldes d'hiver Fnac Darty.

Pack tablette tactile Lenovo Tab M10 Plus Wifi + coque de protection + station d'accueil à 219,99 € 249,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Besoin d'un tablette tactile ? Profitez des promotions des soldes d'hiver 2021 pour acquérir le pack incluant la tablette tactile Lenovo Tab M10 Plus Wifi coloris gris avec une coque de protection et une station d'accueil à 219,99 € au lieu de 249,99 €.

Pour ce tarif contenu, vous avez une tablette performante avec un écran de 10,3 pouces de définition Full HD (1920 x1080 pixels), embarquant le processeur Processeur Mediatek Helio P22T Octo-core, 4 Go de mémoire RAM, une capacité de stockage de 128 Go extensible via le port micro SD.

Très compacte, elle est ultra fine avec une épaisseur de seulement 8,15 mm et affiche un poids de 460 grammes. Sa batterie de 5 000 mA vous assure jusqu'à 7 heures d'utilisation ininterrompue. Pour les visioconférences, la Lenovo Tab M10 Plus embarque un capteur frontal de 5 MP et un capteur arrière de 8 MP. Le tout tourne sous Android Pie 9.0.

PC portable Asus E410MA-EK019CEL + sacoche + souris à 249,99 € 379,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Un PC portable, une sacoche et une souris pour moins de 300 euros ? Oui, c'est possible et c'est dans le cadre des promotions des soldes d'hiver 2021 du coté des enseignes Fnac Darty. Le pack PC portable Asus E410MA-EK019CEL avec une sacoche de transport et une souris fait l'objet d'une réduction de 130 euros faisant chuter son prix à 249,99 € au lieu de 379,99 €.

Pour ce tarif, ne vous attendez pas à avoir un PC taillé pour le jeu. Il conviendra pour des taches bureautiques, du surf sur le net et le visionnage en streaming en vidéo. Très compact, il a une taille d'écran de 14 pouces et embarque un processeur entrée de gamme Intel Celeron N4020 épaulé par 4 Go de mémoire RAM.

Son stockage interne est de 64 Go et on retrouve aussi une prise audio combinée 3.5 mm, avec prise en charge Cortana, un clavier Chiclet AZERTY rétro-éclairé, et Microsoft 365 Personnel inclus 1 an . Enfin, le tout tourne sous la version allégé de du système d'exploitation de Microsoft, Windows 10 S Edition Home 64 bits.

379 € Smartphone Oppo Reno 4Z 128 Go à 329 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

A la recherche d'un smartphone n'excédant pas les 350 € ? Vous pouvez vous tourner vers l'excellent Oppo Reno 4Z qui propose un rapport qualité prix imbattable. Il est soldé à 329 €. Plutôt pas mal puisque ce dernier est habituellement vendu pour 379 €. Vous réalisez donc une économie de 50 € si vous l'achetez maintenant.

Il bénéficie d’un écran ultra immersif avec un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une fluidité exceptionnelle et un grand confort de lecture. Compatible avec la 5G, il vous permet de télécharger des fichiers de plusieurs Gigas en quelques secondes à peine et de profiter des appels vidéos en HD sans coupure.

Côté photographie, l’OPPO Reno4 Z 5G propose des prestations haut de gamme avec des photographies en haute définition, en grand-angle, en macro ou encore en basse luminosité. Son mode nuit frontal vous permet, de plus, de réaliser des selfies de qualité même en soirée.

Huawei P40 128 Go 5G + Montre connectée Huawei Watch Fit à 499 € 549 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Le smartphone haut de gamme Huawei P40 fait l'objet d'une promotion intéressante pendant les soldes d'hiver 2021. Il est possible de l'acquérir avec la montre connecté Huawei Watch Fit pour 499 € au lieu de 549 €. Une réduction de 50 euros qui ne se refuse pas.

Concernant les caractéristiques techniques du smartphone, on retrouve des composants haut de gamme et une compatibilité assurée avec le réseau 5G. Il faut cependant faire une croix sur les services Google. Voici sa fiche techniques détaillée :

Processeur : Kirin 990 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz)

: Kirin 990 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) Système : Android 10 avec EMUI 10.1

: Android 10 avec EMUI 10.1 Ecran : OLED 6.1″, résolution Full HD+ 1080 x 2340 pixels, 422 ppi

: OLED 6.1″, résolution Full HD+ 1080 x 2340 pixels, 422 ppi RAM : 8 Go

: 8 Go APN : Triple caméra 50MP f/1.9 + 16MP f/2.2 + 8MP f/2.4, caméra avant 32 MP f/2.0

: Triple caméra 50MP f/1.9 + 16MP f/2.2 + 8MP f/2.4, caméra avant 32 MP f/2.0 Stockage : 128 Go (extensible à 256 Go via carte NanoMemory)

: 128 Go (extensible à 256 Go via carte NanoMemory) Connectivité : BT 5.1, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/ax/b/g/n 2.4 GHz & 5 GHz, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, capteur gestuel

: BT 5.1, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/ax/b/g/n 2.4 GHz & 5 GHz, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, capteur gestuel Batterie : 3800 mAh avec charge rapide

: 3800 mAh avec charge rapide Dimensions : 148.9 x 71.06 x 8.50 mm pour 175 g

Smartphone Huawei P30 Pro 256 Go à 599 € 699 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Le Huawei P30 Pro reste en 2021 l'un des meilleurs smartphones conçus à ce jour par le constructeur chinois. Durant les soldes d'hiver 2021, il est possible de s'équiper de la version avec 256 Go de stockage interne et 8 Go de RAM à 599 € au lieu de 699 € soit une réduction de 100 €.

Le P30 Pro est un cador de la photo et a été un long temps le meilleur photophone selon DxOMark avec une note générale de 112 (119 en photo et 97 en vidéo). Le terminal propose une batterie de 4200 mAh qui lui confère une autonomie de plus de deux jours. Sous le capot, on retrouve le Soc Kirin 980, 8 Go de RAM et 256 Go pour la mémoire interne.

Coté affichage, le Huawei P30 Pro arbore un magnifique écran OLED de 6,47 pouces de définition 2440 x 1080 pixels. Il tourne sous Android 9 Pie et la surcouche maison EMUI 9.1. Son lecteur d’empreintes est placé sous l’écran, et il est résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP68. Enfin, on apprécie également la présence d’un port USB-C ainsi qu’une compatibilité Bluetooth 5.0.

TV LED Xiaomi Mi 4S 65″ à 599,99 € 699,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MI TV 4S 65″ SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MI TV 4S 65″ SUR LA FNAC

La TV 4K Xiaomi Mi TV 4S 65″ passe à 599,99 € au lieu de 699,99 € dans le cadre des soldes d'hiver 2021. A ce tarif contenu, vous avez une TV qui propose une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), une compatibilité avec le HDR et HDR 10, et un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Cette TV est également “Smart” puisqu'elle tourne sous le système Android TV dans sa version 9.0. On retrouve aussi les technologies sans fil Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0. La partie connectique n'est pas en reste avec : 3 ports HDMI (HDMI 2.0, dont 1 port ARC) et 2 ports USB (2.0), 1 prise casque, 1 sortie audio numérique (optique) ainsi qu'un lecteur de stockage d'une capacité de 8 Go, un port Ethernet (RJ45) et un logement Common Interface Plus (CI+).

Coté audio, la TV est équipée d’une configuration de haut-parleurs double 10W et prend en charge DTS-HD et Dolby Audio, vous offrant une expérience sonore vraiment immersive. Sa télécommande intègre un microphone permettant d’utiliser l’assistant vocal de Google pour un contrôle vocal à distance.

Pack PC Ultra-Portable HP Envy 13-aq1003nf + souris + housse à 849,99 € 1199,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable pendant les soldes d'hiver 2021, cette offre pourrait bien vous intéresser. Le pack PC Ultra-Portable HP ENVY 13-aq1003nf + souris + housse passe à 849,99 € au lieu de 1199,99 € en moyenne. Ce PC propose une fiche technique très intéressante. Sur le papier on retrouve un processeur Intel Core i7 10510U couplé à une mémoire vive de 8 Go.

Il est doté d'un écran IPS 13,3 pouces de définition Full HD BrightView à micro-bords, rétroéclairage WLED et verre bord-à-bord, 300 nits, 72 % NTSC. Concernant la partie connectique, l'appareil embarque 1 USB USB 3.1 Gen 1 Type-A (HP Veille et Charge), 1 USB Type C 3.1 Gen 1 (vitesse de transfert de 5 Gbit/s, alimentation électrique 3.0, DisplayPort™ 1.2, HP Veille et Charge).

Sa batterie lui assure une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 20 heure sen utilisation et supporte également la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes. La partie stockage est confiée à un SSd d'un taille confortable de 512 GO. Enfin, il tourne sous Microsoft Windows 10 Edition Famille 64 bits.

TV OLED LG OLED55GX 2020 à 1699 € 2199 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

Si vous êtes à la recherche d'un TV haut de gamme qui se fond totalement dans votre intérieur, le bon plan Darty soldes hiver 2021 qui suit devrait vous séduire. La TV OLED LG OLED55GX sortie en avril 2020 qui est habituellement vendue pour 2199 € en moyenne passe à 1699 € grâce à une réduction immédiate de 500 euros.

Cette TV OLED 4K d'une diagonale de 139 cm (55″) embarque le processeur Alpha 9 Gen 3 et offre une excellente fluidité dans la navigation des menus mais aussi un traitement de l'image de haute volée. Son écran ultra fin avec fixation murale au plus près du mur lui permet de se fondre tel un tableau dans votre salon. Doté de l'intelligence artificielle ThinQ, il prend également en charge les assistants vocaux Google Assistant, Alexa, LG ThinQ et est aussi compatible avec la solution Homekit d'Apple, Airplay 2, Alert Sport, G-Sync et Freesync.

Les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision sont aussi de la partie. Concernant la partie connectique, on retrouve : Ethernet (LAN RJ-45), Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, HBBTV, Interface CI+, Smart TV, HDR, 4 HDMI, 3 ports USB. La partie audio n'est pas en reste avec un système 4.2 d'une puissance totale de 60 Watt RMS répartie de la sorte : Avant : 4 x 10 Watt / Woofer : 2 x 10 Watt.

La carte Fnac+ gratuite pendant 7 jours

CLIQUEZ ICI POUR SOUSCRIRE A LA CARTE FNAC+

La carte Fnac+ reprend le principe de la carte Darty+. Pour une période d'un (reconductible), vous bénéficiez de la livraison express gratuite et illimitée, 5% de remise immédiate sur le high-tech, les livres et bien d’autres produits, 10€ offerts tous les 100€ d'achat en chèque cadeau lors des week-ends adhérents, un accès à la presse en illimité offert avec ePresse et un accès aux caisses prioritaire en magasin Fnac.

Le service Deezer Premium est également offert pendant 4 mois. Vous bénéficiez également de Izneo Pass, BD, Manga, Comics en illimité offerts pendant 3 mois. L'abonnement annuel est proposé à 49 € mais vous avez une période d'essai gratuite de 7 jours.

La carte Darty+ à 49 €

Sachez que si vous êtes détenteur d'une carte Darty+ ou envisagez d'en acquérir une, cette dernière donne droit à de nombreux services et avantages si vous passez souvent commande sur le site de l'enseigne. En effet, grâce à cette carte, vous profitez d'une livraison rapide et illimitée, totalement gratuite. Vous bénéficiez également d'une assistance sur tous vos produits, ainsi que de remises sur vos réparations hors garantie.

Proposée à 49 € par an, il est très facile de la rentabiliser. En plus des services et avantages que vous profitez chez Darty, vous avez également droit à des réductions permanentes chez l'ensemble de 50 partenaires (Europcar, Intersport, Courtepaille, Interflora…), valables même sur les produits déjà en promotion. Afin d'en profiter, rendez vous sur le site passfnacdarty.com.

La carte Darty+ est gratuite pendant 30 jours sans engagement puis 49 € par an. Voici un tableau récapitulatifs des principaux avantages dont vous disposez en souscrivant à la carte Darty+.