Soldes hiver 2022 : le top des bons plans high-tech de ce mercredi

Les soldes d'hiver 2022 se déroulent du mercredi 12 janvier et se terminent le mardi 8 février à 23h59. Comme ceux de l'été, ils se tiennent sur une période de 4 semaines durant lesquelles, un grand nombres de produits sont proposés à prix réduit. Afin que vous puissiez vous équiper et/ou vous faire plaisir au meilleur prix pendant cette période hivernale, nous vous proposons ici quelques conseils mais aussi un récapitulatif des meilleurs bons plans, offres et promotions des soldes d'hiver 2022.

Le direct des bons plans soldes hiver 2022

Voici les meilleures offres des soldes d'hiver que nous avons déniché ce mercredi 12 janvier 2022. Cette liste de bons plans n'est bien évidemment pas exhaustive puisque il est impossible de rassembler toutes les offres. Cela dit, nous avons sélectionné celles qui nous paraissent valoir vraiment le coup.

Les offres ci-dessous sont classées par catégorie de produis et par ordre croissant de prix afin que vous puissiez vous y retrouver facilement. Si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, n'hésitez pas à naviguer sur les sites marchands qui participent aux soldes d'hiver. Nous les avons également listé un peu plus bas dans ce direct soldes hiver 2022.

AUDIO

IMAGE ET SON

INFORMATIQUE

JEUX VIDEO

Casque Gaming filaire Corsair HS50 Pro + Fallout 76 Xbox One à 23,97 € au lieu de 59,99 €

MOBILITE URBAINE

OBJETS CONNECTES

SMARTPHONES ET TABLETTES

Les soldes d'hiver en France se tiennent du mercredi 12 janvier au mardi 8 février 2022. Elles se déroulent donc sur une période de quatre semaines. Pendant lesquelles l'ensembles des enseignes en ligne mais aussi les magasins physiques proposent des réductions et remises pouvant atteindre plus de 60%. Toutes les catégories de produits font l'objet de promotions durant cette période de l'année.

Parfois, les bons plans peuvent être aussi voire plus intéressants que ceux proposés pendant les Black Friday et Cyber Monday. L'occasion idéale donc pour les personnes n'ayant pas trouver leur bonheur lors de ces derniers évènements de fin d'année de faire de belles affaires sur certains articles. Nous relaierons essentiellement les offres proposées par les enseignes spécialisées dans la vente de produits “high-tech”. Cette année, on peut par exemple citer les suivantes :

Cliquez ici pour profiter des soldes Amazon 2022

Cliquez ici pour profiter des soldes Boulanger 2022

Cliquez ici pour profiter des soldes Cdiscount 2022

Cliquez ici pour profiter des soldes Darty 2022

Cliquez ici pour profiter des soldes Fnac 2022

Cliquez ici pour profiter des soldes Leclerc 2022

Cliquez ici pour profiter des soldes Rue du Commerce 2022

Si vous souhaitez profiter pleinement des bons plans des soldes d'hiver, vous pouvez dans un premier temps ajouter cet article dans vos favoris. Ensuite, le jour J, et tout au long de l'évènement, l'équipe bons plans de Phonandroid relaiera les meilleurs bons plans en fonctions des marchands mais aussi des catégories de produits. Nous posterons donc comme les années précédentes, des récapitulatifs des meilleures offres qui seront mis à jour quotidiennement.

Aussi, comme c'est le cas pour la plupart des autres grands événement shopping de l'année, les stocks de produits proposés en promotion durant les soldes sont souvent limités. Cela dit, puisque les soldes durent quatre semaines, ce n'est pas la peine de se ruer sur la première promotion venue.

D'autant plus que le produit qui vous intéresse risque d'être affiché moins cher durant le deuxième ou troisième démarque. Enfin, une règle essentielle consiste à se limiter aux produits dont vous avez réellement besoin et se fixer un budget à ne pas dépasser pour éviter les achats compulsifs.

🔎Quelles sont les définitions et caractéristiques des soldes ?

Les soldes en France sont des ventes réglementées. Ils ont des caractéristiques bien particulières. Les voici en détails ci-dessous :

Ils sont accompagnés ou précédés de publicité

Ils concourent à l'écoulement accéléré de produits en stock dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée

Ils intègrent une annonce de réduction de prix (pouvant aller jusqu'à une revente à perte) dans la limite du stock à écouler

Ils sont pratiqués pendant des périodes fixes de quatre semaines (soldes d'été et d'hiver). Hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont prévues dans certains départements afin de tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières

Les commerçants sont autorisés à organiser des opérations commerciales afin de déstocker en dehors des périodes légales de soldes. Ils ne peuvent cependant pas utiliser le mot “soldes” et doivent respecter la législation en vigueur interdisant la revente à perte.