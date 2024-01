Un smartphone Samsung de la gamme Galaxy est en vente flash chez Amazon. Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le Galaxy A14 fait l'objet de 25% de réduction afin de passer sous les 148 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Voici un bon plan téléphonie susceptible d'intéresser celles et ceux qui sont à la recherche d'un smartphone 4G pas trop cher. En cette période de soldes d'hiver, Amazon a décidé de baisser le prix du Galaxy A14.

Proposé dans un coloris argenté, le smartphone Samsung incluant 64 Go d'espace de stockage est vendu par le géant du commerce en ligne au tarif de 147,99 euros au lieu de 197 euros. Cela fait une réduction de 50 euros par rapport au dernier prix appliqué avant la remise. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Le Samsung Galaxy A14 et ses points forts

Présenté en même temps que le Galaxy A54 et le Galaxy A34 en mars 2023, le Samsung Galaxy A14 est équipé d'un écran Infinity-V de 6,6 pouces avec une définition de 1080 x 2408 pixels et une résolution en Full HD+ à 401 ppp. Alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 15W, le smartphone lié au deal Amazon est doté d'un processeur Helio G80 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un stockage extensible par carte microSD jusqu'à 1 To et du système Android 13 avec une surcouche One UI Core 5.1.

Du côté de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP (f/1.8) + 5 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et un capteur frontal de 13 MP (f2.0). Quant à la connectivité, le Bluetooth 5.3, le GPS, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le NFC, le port USB-C, la reconnaissance faciale, la prise jack 3.5 mm et le capteur d'empreinte digitale sur la tranche sont de la partie.