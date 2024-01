La nouvelle série Xiaomi Redmi Note 13 en 1ère mondiale et à prix mini chez AliExpress !

L'innovation technologique franchit un nouveau cap avec l'arrivée de la série Xiaomi Redmi Note 13, disponible exclusivement sur AliExpress pendant quelques jours. En prime, le site offre une opportunité exceptionnelle aux amateurs de technologie avec des réductions allant jusqu'à -60% sur ces nouveaux smartphones. On vous dit tout ci-dessous.

Découvrir la série Xiaomi Redmi Note 13 à prix mini

Le 15 janvier dernier, Xiaomi a présenté en grandes pompes sa toute dernière innovation : la série Redmi Note 13 avec plusieurs modèles de smartphones aux performances accrues et au design élégant. Et bonne nouvelle : pour célébrer cette sortie, AliExpress profite d'une 1ère mondiale du 24 au 26 janvier prochain (inclus) et propose pour l'occasion des remises allant jusqu'à -60% sur cette nouvelle série de smartphones.

Vous pouvez ainsi profiter de :

-30% sur le Redmi Note 13 à 249€ au lieu de 355,71€.

-37% sur le Redmi Note 13 Pro+ à 399€ au lieu de 641,43€.

-30% sur le Redmi Note 13 Pro à 399,90€ au lieu de 571,29€.

Le Redmi Note 13 à -30% Le Redmi Note 13 Pro+ à -37% Le Redmi Note 13 Pro à -30%

La Série Xiaomi Redmi Note 13 : des smartphones performants et élégants

Le Redmi Note 13, fleuron de la série, se distingue par son écran AMOLED de 6.7 pouces offrant une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Sous le capot, un processeur Qualcomm Snapdragon 685 couplé à 6GB de RAM assure des performances fluides. Avec un stockage interne de 128GB, extensible via microSDXC, et une batterie de 5000 mAh, ce modèle promet une expérience utilisateur sans faille.

Le Redmi Note 13 Pro+ élève le niveau avec un appareil photo principal de 200 MP, supporté par deux autres caméras pour une polyvalence accrue. Il partage plusieurs caractéristiques avec le modèle de base, y compris le stockage et la batterie.

Le Redmi Note 13 Pro, quant à lui, se distingue par des améliorations significatives en termes de processeur et de capacités photographiques, offrant ainsi une expérience encore plus riche pour les utilisateurs exigeants.

Voir toutes les offres AliExpress pour le Jour de la marque Xiaomi

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.