Grosses remises sur une sélection de smartphones Samsung pour Noël

Des prix en baisse et de nombreux cadeaux offerts en bonus… Samsung lance une grande promo de fin d'année sur ses smartphones, dont le tout nouveau Galaxy S23 FE.

Incontournable sous le sapin, le smartphone est une valeur sure si vous cherchez une bonne idée de cadeaux high-tech pour Noël. Et si vous souhaitez également faire d'une pierre deux coups, Samsung propose des cadeaux en bonus pour l'achat de plusieurs de ses smartphones jusqu'au 31 décembre 2023.

Galaxy Watch 6, Galaxy Buds 2 Pro et Buds FE, Smart Tag 2… Samsung offre un accessoire pour chaque smartphone acheté. Et cela s'ajoute aux réductions que propose déjà la marque sur plusieurs de ses modèles.

Des smartphones Samsung à prix cassé, avec des cadeaux en bonus

Galaxy S23 FE : quasiment un S23+, en moins cher

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Tout juste arrivé sur le marché, le Galaxy S23 FE fait déjà l'objet d'une réduction de 100 euros grâce à un bonus de reprise immédiat de 100 euros si vous décidez de revendre l'un de vos anciens appareils (smartphone, tablette, PC portable, montre connectée). Notez que le bonus s'ajoute à la valeur de reprise de l'appareil sous la forme d'une réduction sur le prix de votre achat. Voir les conditions.

Comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre ses écouteurs Galaxy Buds FE d'une valeur de 100 €. Ajoutez le Galaxy S23 FE au panier et les écouteurs s'y ajoutent aussi automatiquement.

Avec le Galaxy S23 FE, Samsung reprend la recette qui a fait le succès des Galaxy S20 FE et S21 FE. On a donc droit à un smartphone quasiment identique aux S23 et S23+ pour un prix nettement inférieur au lancement. Sur le papier, le Galaxy S23 FE est plus proche du S23+ en considérant la taille de son écran AMOLED : 6,4 pouces (Full HD+, 120 Hz) contre 6,6 pouces pour le S23+.

Le Galaxy S23 est le plus petit de la fratrie avec sa diagonale de 6,1″. Sous le capot, le nouveau S23 FE embarque un SoC Exynos 2200 gravé en 4nm. S'il est moins rapide que son équivalent de chez Qualcomm (Snapdraghon 8 Gen 1), il reste un processeur véloce qui assure des performances haut de gamme.

Pour ce qui est de la partie photo, la configuration du Galaxy S23 FE est très similaire à celle des deux autres. Il s'agit d'un bloc à trois capteurs : le capteur principal et l'ultra grand-angle sont les mêmes (50 MP et 12 MP). Le S23 Fe dispose par contre d'un téléobjectif de 8 MP contre 10 MP pour les autres.

Enfin, le Galaxy S23 FE dont voici notre test dispose d'une batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 25W. Son autonomie atteint la journée et demie en usage normal. Comptez environ une heure et demie pour une session de charge complète.