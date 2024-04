Voici une superbe affaire pour celles et ceux qui veulent s'offrir le Galaxy S24 Ultra ! Sur le site de la boutique en ligne Orange, l'excellent smartphone Samsung fait l'objet d'une réduction globale de plus de 500 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le Galaxy S24 Plus en forte promotion, c'est au tour d'un autre smartphone des Galaxy S24 Series d'être victime d'une jolie chute de prix chez Orange. Jusqu'au lundi 29 avril 2024, le Samsung Galaxy S24 Ultra disponible dans sa version 256 Go est à 1249 euros au lieu de 1469 euros grâce à une remise immédiate de 220 euros de la part de l'opérateur. En plus de la réduction, le smartphone bénéficie également d'une offre de remboursement de 100 euros par Samsung et d'un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien appareil. Au total, la version Ultra du Galaxy S24 revient donc à 949 euros.

Pour rappel, le Galaxy S24 Ultra dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45 Watts, et du système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1.

Du côté de la partie photo/vidéo, vous aurez la possibilité de retrouver un capteur grand angle de 200 MP (f/1,7), un capteur ultra grand angle de 12 MP (f/2,2), un capteur téléobjectif Zoom optique 3X de 10 MP (f/2,4), un capteur Zoom optique 5X de 50 MP (f/2,2) et un capteur frontal ultra grand angle de 12 MP (f/2,2). Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez surtout pas à consulter notre article dédié au test du Samsung Galaxy S24 Ultra.