Le très bon Realme 9 Pro+ 5G passe sous les 250 € pour les soldes

Les soldes sont l'occasion de s'offrir un smartphone 5G à un prix très intéressant. En cette période hivernale, le Realme 9 Pro+ passe sous la barre des 250 euros grâce à une jolie réduction de près de 35%.

Amazon profite des soldes d'hiver 2024 pour baisser le prix d'un très bon smartphone 5G de la marque Realme. Disponible dans un coloris Midnight Black, le Realme 9 Pro+ est actuellement proposé au tarif de 249,99 euros au lieu de 379,99 euros.

La réduction de 130 euros est effectuée automatiquement par le géant du commerce en ligne. En plus de la remise, Amazon offre la livraison à domicile pour toute commande du téléphone Realme et suggère le paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Présenté en même temps que le Realme 9 Pro il y a près de deux ans, le modèle 9 Pro+ de la marque asiatique est doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Le smartphone lié au deal Amazon est également équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 920, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Realme UI 3.0. Pour la photo/vidéo, un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP sont de la partie. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test du Realme 9 Pro+.