Le très bon Galaxy S24+ est proposé en promotion chez Orange. Pendant une dizaine de jours, le smartphone de Samsung bénéficie d'une réduction totale de 470 euros par l'intermédiaire de plusieurs offres.

Trois mois après la présentation des Galaxy S24 Series, l'un des trois smartphones de la marque Samsung fait l'objet d'une belle offre à saisir sur la boutique en ligne Orange. Proposé dans un coloris noir et sa version 256 Go, le Samsung Galaxy S24+ est à 999 euros au lieu de 1169 euros jusqu'au lundi 29 avril 2024.

En plus de la remise immédiate de 170 euros, le téléphone du constructeur coréen est éligible à un bonus de reprise de 200 euros et à une offre remboursement de 100 euros (voir conditions). En cumulant la réduction d'Orange, le bonus de reprise et l'ODR, le smartphone revient alors à 699 euros.

À titre d'information ou pour rappel, le Galaxy S24+ de Samsung est un smartphone doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400 UWB, d'une batterie de 4900 mAh compatible avec la charge rapide à 45 Watts et du système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1. Du côté de la photo/vidéo, le téléphone est équipée d'un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Quant à la connectivité, la norme Wi-Fi 6E, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS sont de la partie. Pour en savoir plus sur le smartphone, voici notre prise en main du Samsung Galaxy S24+.