Le Honor Magic 6 Pro est victime d'une grosse chute de prix sur le site Orange. Au cours d'une durée limitée, le smartphone haut de gamme bénéficie d'une double réduction intéressante. On fait le point sur ce nouveau deal consacré à la téléphonie dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La série de bons plans Orange dédiée aux smartphones 5G se poursuit. Après le Google Pixel 8 à prix imbattable et le Xiaomi 13T à moins de 250 euros, l'opérateur propose une réduction de 400 euros sur le Magic 6 Pro.

Disponible dans un coloris noir, le smartphone Honor passe de 1299 euros à 1009 euros grâce à une remise immédiate de 200 euros de la part d'Orange. En plus de cette remise valable jusqu'au mercredi 17 avril 2024, il est possible de bénéficier d'un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé via le mode Click & Collect. Au total, le Honor Magic 6 Pro revient donc à 899 euros.

Officialisé en marge du Mobile World Congress 2024, le Magic 6 Pro signé Honor est considéré comme un smartphone haut de gamme. Le successeur du Magic 5 Pro embarque un écran de 6,8 pouces avec une définition de 1280 x 2800 pixels, un processeur Snapdragon 8 Gen 3, une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, le système d'exploitation mobile MagicOS 8.0 basé sur Android 14 et une batterie de 5600 mAh compatible avec la SuperCharge à 100W.

La partie APN du téléphone se compose d'un capteur principal de 50 MP, d'un capteur ultra large de 50 MP, d'un capteur téléobjectif périscope de 180 MP et d'une caméra frontale de 50 MP. Pour terminer, la connectivité est essentiellement constituée d'un port USB Type-C, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de la norme Wi-Fi 7 et du GPS.