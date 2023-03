Galaxy A54, A34 et A14 5G officiels : Samsung harmonise enfin sa gamme abordable

Samsung officialise sa nouvelle gamme abordable Galaxy A. Elle se compose de quatre modèles : le Galaxy A54 5G, le Galaxy A34 5G et les Galaxy A14 4G et 5G. Point commun de ses quatre téléphones : le design est enfin homogène. Et il est harmonisé avec les premiums, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Ils sont disponibles dès à présent en France pour des prix qui s’échelonnent de 219 euros à 549 euros.

Comme prévu, Samsung a présenté aujourd’hui les nouveaux modèles de sa gamme Galaxy A. Il y en a quatre : le Galaxy A54 5G, qui se positionne comme un Galaxy S23+ très allégé, le Galaxy A34 5G, peut-être le plus ambitieux de la bande, ainsi que les Galaxy A14 4G et 5G. Ces deux derniers sont des quasi jumeaux avec pour seules différences le SoC, la connectivité et un capteur photo secondaire. Dans cet article, nous vous les présentons succinctement. Sachez cependant que vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre prise en main de tous les modèles en attendant des tests complets.

Lire aussi – Les Redmi Note 12 arrivent bientôt en France, voici leur fiche technique

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous avons une première remarque générale sur ces nouveaux Galaxy A. Et elle concerne le design : tous les modèles se ressemblent. La firme coréenne a décidé d’harmoniser visuellement ces téléphones en reprenant l’ergonomie des Galaxy S23. Il y a enfin un esprit de famille dans la gamme abordable de Samsung. Et cela fait vraiment plaisir. Naturellement, cela veut dire aussi que les smartphones vont perdre en identité. Il sera plus difficile de les différencier. On ne peut pas tout avoir. Notez aussi parmi les points communs de cette année la présence d’un lecteur de carte SD pour étendre la mémoire et d’une batterie de 5000 mAh.

Galaxy A54 Galaxy A34 Galaxy A14 5G Galaxy A14 Ecran Super AMOLED

6,4 pouces

FHD+

120 Hz Super AMOLED

6,6 pouces

FHD+

120 Hz TFT 6,6 pouces

FHD+

90 Hz TFT 6,6 pouces

FHD+

60 Hz Processeur Exynos 1380 MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 700 5G MediaTek Helio G80 RAM 8 Go 6 Go 6 Go 6 Go OS Android 13 + One UI 5.1 Android 13 + One UI 5.1 Android 13 + One UI 5.1 Android 13 + One UI 5.1 Stockage 128/256 Go 128/256 Go 64/128 Go 64 Go microSD Oui Oui Oui Oui Capteur principal 50 MP grand angle

12 MP ultra grand angle

5 MP macro 48 MP grand angle

8 MP ultra grand angle

5 MP macro 50 MP grand angle

2 MP portrait

2 MP macro 50 MP grand angle

5 MP ultra grand angle

2 MP macro Capteur selfie 32 MP 13 MP 13 MP 13 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 25 Watts 5000 mAh

Recharge filaire 25 Watts 5000 mAh

Recharge filaire 15 Watts 5000 mAh

Recharge filaire 15 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sur la tranche Scanner d’empreinte sur la tranche Résistance à l'eau IP67 IP67 Non Non Prix 499 euros (128 Go)

549 euros (256Go) 399 euros (128 Go)

469 euros (256Go) 249 euros (64 Go)

299 euros (128 Go) 219 euros

Le Galaxy A34 5G est la bonne surprise chez Samsung

Quelle est la proposition de Samsung sur les segments plus abordables en 2023 ? Elle se compose donc, pour l’instant, de quatre modèles. Commençons avec l’ambitieux Galaxy A54 5G. Il est le seul de la fratrie à bénéficier d’un SoC développé par Samsung : l’Exynos 1380, successeur de l’Exynos 1280 des Galaxy A53 et A33. Il devrait offrir assez de puissance pour être comparable au Galaxy S21. Parmi ces points forts, vous retrouvez un capteur selfie de 32 mégapixels, un capteur principal 50 mégapixels, un écran Super AMOLED 120 Hz de 6,4 pouces, 8 Go de RAM et son châssis très qualitatif certifié IP67.

Le Galaxy A34 5G se veut être le parfait concurrent des Redmi Note de chez Xiaomi. Grand écran Super AMOLED 120 Hz de 6,6 pouces. Capteur photo principal 48 mégapixels. Lecteur d’empreinte sous l’écran (comme le Galaxy A54). Coque étanche (IP67). Voilà ces points forts. Selon l’avis de la rédaction, il pourrait être la bonne surprise de la gamme Galaxy A cette année. Notez qu’il fonctionne avec le MediaTek Dimensity 1080, que vous retrouvez aussi dans le Realme 10 Pro+. Il est épaulé de 6 Go de RAM.

Il n'y a aucun processeur Qualcomm dans les Galaxy A de 2023

Les Galaxy A14 5G et A14 4G fonctionnent eux aussi sur des SoC MediaTek : les Dimensity 700 et Helio G80, respectivement. Ce sont des choix assez classiques. De nombreux téléphones abordables les utilisent déjà. Ils sont accompagnés, dans les deux cas, par un écran LCD 90 Hz de 6,6 pouces, un capteur photo principal de 50 mégapixels, un capteur selfie 13 mégapixels et 6 Go de RAM. Un lecteur d’empreinte digitale est présent sur la tranche. Pas d’étanchéité ici. Retrouvez ci-contre un tableau récapitulatif de toutes les spécifications techniques des quatre modèles. Vous noterez qu'il n'y a pas un seul SoC Qualcomm dans les Galaxy A cette année…

Côté prix, Samsung applique une inflation sur les Galaxy A de 2023 en comparaison des modèles de 2022. Le Galaxy A 14 4G est vendu 219 euros. Le Galaxy A14 5G est proposé à partir de 249 euros. Le Galaxy A34 5G est commercialisé à partir de 399 euros. Enfin, l’ambitieux Galaxy A54 est vendu à partir de 549 euros. Seul le Galaxy A14 4G n’est proposé qu’en une seule version. Tous les autres téléphones se déclinent en deux configurations : 64/128 Go pour l’A14 5G et 128/256 Go pour ses deux grands frères.