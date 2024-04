OnePlus 12R : plus de 100 € de réduction sur le smartphone 5G

Le OnePlus 12R fait l'objet d'une bonne affaire à saisir sur le site Amazon Italie. Actuellement, l'un des derniers smartphones 5G de la marque asiatique bénéficie d'une réduction non négligeable de plus de 100 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que la version italienne d'Amazon baisse le prix du OnePlus 12R. Proposé dans son coloris gris, le smartphone voit son tarif passer de 699 euros à exactement 584,24 euros. Le prix réduit est obtenu après avoir ajouté l'article durant l'étape de la commande et inclut 5,40 euros de frais de port pour une livraison en France.

Considéré comme étant la version allégée du OnePlus 12, le OnePlus 12R est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2780 x 1264 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le téléphone compatible avec la 5G dispose aussi d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 5500 mAh avec la charge rapide à 100W et du système d'exploitation Android 14 avec une interface OxygenOS. La partie photo/vidéo se compose d'un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Enfin, à propos de la connectivité, on retrouve notamment la norme Wi-Fi 7, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une prise jack, l'USB Type-C et le GPS.