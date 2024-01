Déjà 210 € de réduction sur le Samsung Galaxy S24 (256 Go) chez Amazon

Grâce à une offre de lancement en France, le Samsung Galaxy S24 disponible dans sa version 256 Go et accompagné d'un chargeur offert bénéficie d'une réduction de 210 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

C'est désormais officiel ! Les trois Galaxy S24 ont été dévoilés au grand public au cours du Samsung Galaxy Unpacked de ce mercredi 17 janvier 2024. En France, de nombreux marchands ont déjà mis en vente les nouveaux smartphones de la marque coréenne dans le cadre d'une offre de précommande.

Parmi les Galaxy S24 Series, le Samsung Galaxy S24 qui est considéré comme le plus abordable en termes de budget est vendu dans sa version 256 Go chez Amazon à 799 euros au lieu de 959 euros grâce à une double réduction : une première remise immédiate 60 euros de la part du site e-commerce et une deuxième remise de 100 euros en cochant un coupon promotionnel.

Amazon baisse le prix du Galaxy S24 de Samsung pour son lancement

En plus du coupon la part d'Amazon, les acquéreurs des Galaxy S24 peuvent obtenir un bonus de reprise de 50 euros à condition de renvoyer un ancien téléphone. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur ce lien, de saisir la marque ou le modèle du produit dans le champ de recherche, de répondre à quelques questions en rapport avec l'état du produit et de sélectionner l'item “50€ Bonus Reprise Précommande Galaxy S24 – achat du 17 au 30/01/2024”.

Au terme de cette étape, la plateforme en question affichera la valeur estimée de l'ancien appareil et le bonus de reprise de 50 euros. En cumulant l'ensemble des réductions, le Galaxy S24 de Samsung revient donc à 749 euros.

Concernant ses points forts, le Galaxy S24 de Samsung est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de , d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400, d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 25 Watts et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche One UI 6.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, découvrez notre prise en main du Samsung Galaxy S24.