Le Xiaomi 13T fait l'objet d'une superbe offre sur le site Orange ! Pendant quelques jours, le smartphone du constructeur asiatique bénéficie d'une réduction totale de 400 euros. Cette belle ristourne est possible si vous avez un ancien téléphone à rendre. On vous explique tout en détails.

Si vous n'avez le budget nécessaire pour vous procurer le Google Pixel 8 chez Orange, l'opérateur vous permet d'avoir le Xiaomi 13T à un prix très abordable. Jusqu'au 17 avril 2024, le smartphone 5G proposé dans son coloris noir est à 449 euros au lieu de 649 euros grâce à une remise immédiate de la part d'Orange.

En plus de la réduction, le téléphone est éligible à un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien appareil, via le mode Click & Collect suggéré par Orange. En prenant en compte la remise immédiate et le bonus de reprise, le smartphone de la marque chinoise revient donc à 249 euros seulement.

Dévoilé au même titre que le modèle Pro, le Xiaomi 13T dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le smartphone est aussi doté d'un processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du système d'exploitation mobile Android 13 et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la technologie Xiaomi Smart HyperCharge de 120W.