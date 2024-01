Soldes iPhone, Samsung, Xiaomi… voici les meilleures offres sur les smartphones

Acheter un nouveau smartphone représente un budget assez conséquent, surtout lorsqu’il s’agit d’un modèle récent. Mais avec les soldes d’hiver, de nombreux smartphones sont proposés à prix réduit. Découvrez ainsi notre sélection des meilleures offres à ne pas manquer.

Soldes smartphones : notre sélection des meilleures promotions

Les smartphones récents sont de plus en plus perfectionnés tant au niveau des performances techniques que de la qualité des photos et vidéos. Mais ces caractéristiques améliorées ont malheureusement un coût. Vous cherchez un nouveau smartphone sans y laisser un bras ? Avec les soldes d’hiver qui se déroulent cette année du 10 janvier au 6 février, de nombreux modèles sont affichés à prix réduit. Vous pouvez donc en profiter pour faire vos achats en faisant des économies.

Dans ce guide, vous trouverez notre sélection des meilleures offres des soldes d’hiver 2024 sur les smartphones. Certains modèles viennent tout juste de sortir, comme le Samsung Galaxy S23 FE, le Google Pixel 8 ou encore l'iPhone 15. D’autres sont plus anciens mais tiennent aujourd’hui encore la route.

Samsung Galaxy S23 FE + Galaxy Buds FE à petit prix pour les soldes

Sorti très récemment, le Samsung Galaxy S23 FE reprend les caractéristiques de Galaxy S23 pour un tarif attractif. Durant les soldes, son prix est encore plus intéressant. Outre la réduction immédiate, les sites de e-commerce vous offrent en plus les Galaxy Buds FE. Vous avez ainsi le smartphone à 599 € au lieu de 699 € et recevez gratuitement les écouteurs d’une valeur de 99 €.

Au niveau de la configuration, on retrouve le processeur Exynos 2200 épaulé par 8 Go de RAM. C’est un smartphone suffisamment performant et fluide. Le Galaxy S23 FE est également doté d’un bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces. Il profite d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz

Pour la partie photo, ce modèle n’est pas en reste. Il dispose d'un triple capteur arrière, à savoir un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu'un téléobjectif de 8 MP. Enfin, vous profitez d’une belle autonomie grâce à la batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 25 Watts.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy S23 FE.

Google Pixel 8 est à 649 € au lieu de 799 € pour les soldes

Autre modèle récent soldé : le Google Pixel 8. Normalement en vente à 799 €, il se retrouve à 649 €.

Le Pixel 8 est doté du puissant processeur Google Tensor G3, d’un écran OLED de 6,2 pouces. La dalle Full HD+ (2400 x 1080 pixels) profite d’un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Grâce à sa luminosité maximale de 2000 nits, vous pouvez l’utiliser en extérieur sans problème de visibilité, même en plein soleil.

Pour la partie photo, on retrouve un grande-angle de 50 MP, une caméra ultra-grand-angle de 12 MP et une caméra frontale de 10,5 MP. Enfin, grâce à la batterie de 4585 mAh compatible avec la charge rapide, vous pouvez profiter de 24 heures d’autonomie, voire 72 heures avec l'ultra économiseur de batterie.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test du Google Pixel 8.

iPhone 14 passe à seulement 749 € pour les soldes

Les smartphones Apple figurent parmi les plus chers du marché avec des modèles à plus de 1000 euros ! Mais durant les soldes, vous pouvez les acheter dès 749 euros pour la version 128 Go de l’iPhone 14.

Sorti il y a un peu plus d’un an, l’iPhone 14 n’a pas à rougir de ses caractéristiques, bien au contraire. C’est aujourd’hui encore un smartphone performant aux caractéristiques qui surpassent de nombreux concurrents. Il est équipé d’un bel écran OLED LTPS de 6,1 pouces qui profite d’un taux de rafraichissement de 60 Hz. Par ailleurs, il dispose de la puce Apple A15 Bionic couplé à 6 Go de RAM et à un espace de stockage de 128 Go. C’est un smartphone fluide et puissant. Côté photo, on retrouve un double capteur arrière (un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de même définition).

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 14.

À lire également : Retrouvez l’ensemble des meilleures offres high-tech à l’occasion des soldes ici.