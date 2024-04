iPhone 15 : le téléphone Apple revient à moins de 740 € grâce à cette astuce

L'iPhone 15 fait l'objet d'une offre intéressante chez Carrefour. À la veille de ce week-end d'avril, l'enseigne française de la grande distribution effectue une remise de 15 % sur l'achat du téléphone Apple. Mais pour en profiter, il est nécessaire de posséder la carte de fidélité du magasin.

En tant que détenteur de la carte fidélité Carrefour, vous avez jusqu'au lundi 22 avril 2024 inclus pour bénéficier d'une réduction de 15 % sur l'achat de l'iPhone 15. Proposé dans un coloris noir et sa version 128 Go, l'Apple iPhone 15 est au prix de revient de 739,49 euros au lieu de 869,99 euros. Les 130,50 euros de réduction seront versés sur la cagnotte de votre compte client et pourront être utilisés au cours d'une prochaine commande.

À titre d'information, la réduction en question s'effectue si la livraison du téléphone de la marque à la Pomme se fait à domicile ou en point relais. Aussi, aucuns frais de port supplémentaires ne seront appliqués si le retrait du produit est réalisé en magasin Carrefour.

Dévoilé en même temps que les versions Plus, Pro et Pro Max à la rentrée 2023, l'iPhone 15 est un téléphone équipé d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Compatible avec la 5G et fonctionnant sous le système d'exploitation mobile iOS 17, le smartphone d'Apple embarque aussi une puce A16 Bionic, une batterie de 2775 mAh, un port USB-C, deux capteurs photo de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle), et un capteur frontal de 12 MP dédié à la prise de selfies.