Bon plan : l’iPhone 15 Pro est à prix soldé sur Amazon, vite !

Vous voulez acquérir le dernier iPhone mais le prix trop élevé vous freine ? Voici un bon plan qui devrait vous plaire. Vous pouvez trouver l’iPhone 15 Pro 128 Go pour moins de 1100 euros et bonne nouvelle, cette promotion est disponible dans toutes les couleurs ! C’est un excellent prix pour la dernière pépite de la marque à la pomme sortie il y a quelques mois à peine.

C’est toujours le même problème. Chaque année, Apple sort son nouveau modèle d’iPhone plus puissant, plus avancé et c'est celui qui donne le plus envie. Mais c’est aussi le plus cher… Heureusement, on vous a trouvé un bon plan ! Normalement en vente à 1229€ dans sa version de 128 Go, son prix chute à 1099 € seulement ! Ça se passe sur la version italienne d'Amazon. Vous ne le saviez peut être pas mais les prix sur Amazon sont différents en fonction du pays. Certaines promotions sont donc disponibles à l’étranger et pas forcément en France. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez parfaitement commander sur un store en Europe comme vous le feriez en France.

Pour cette promotion sur l’iPhone 15 Pro, il faut commander depuis Amazon Italie et vous aurez accès au prix de 1099 euros. Vous l’acheter directement à Amazon et non à un vendeur tiers donc aucun souci de ce côté. Il faudra juste payer 5 euros de frais de port. Vous n’avez pas besoin de VPN. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessus et commander depuis votre compte Amazon habituel. Si nécessaire, vous pouvez traduire la page en Français automatiquement avec le navigateur Chrome.

Pour ce qui est du téléphone en lui-même, il s’agit du dernier fleuron des smartphones d’Apple. Parmi les nouveautés, on retrouve évidemment la dernière puce Apple A17 Pro, le nouveau port de charge USB-C et le bouton Action qui permet de lancer des raccourcis. Côté design, l'iPhone 15 Pro a un nouveau châssis en alliage de titane et un écran Super Retina XDR 6,1 pouces. La dalle OLED LTPO profite d'une résolution de 2 556 x 1 179 pixels et d'un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 Hz et 120 Hz.

Pour la partie photo, l'iPhone 15 Pro est équipé d'un module arrière composé de trois objectifs : un capteur principal 48 MP à f/1.8, un Ultra grand angle 12 MP à f/2.2 et un Zoom 12 MP avec un zoom optique 3x.

