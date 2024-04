C'est le moment ou jamais de craquer sur le OnePlus 10T ! Actuellement, le modèle 16/256 Go du smartphone est à un super prix sur le géant du commerce en ligne Amazon.

Ne tardez pas trop si vous voulez vous offrir un smartphone 5G de bonne qualité ! Dans le cadre d'une vente flash à durée limitée, le OnePlus 10T proposé dans un coloris vert est vendu à 366 euros au lieu de 430 euros ; soit près de 70 euros de moins par rapport au dernier prix constaté sur le site e-commerce avant la remise. Pour information, le smartphone vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Concernant ses points forts, le OnePlus 10T dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Le téléphone lié à l'offre Amazon embarque aussi une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4800 mAh avec charge rapide et le système d'exploitation mobile Android avec une interface OxygenOS. Du côté de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre article dédié au test du OnePlus 10T.