Des smartphones à partir de 51€ – AliExpress fait le plein de promo pour le printemps !

Préparez-vous pour des offres exceptionnelles chez AliExpress ! Pendant encore quelques jours, profitez de réductions allant jusqu'à -60% sur une vaste gamme de produits, y compris des smartphones à partir de seulement 51€. C'est le moment idéal pour renouveler votre équipement électronique à moindre coût.

Durant son événement spécial “En plein air”, AliExpress frappe fort avec des promotions impressionnantes qui touchent de nombreuses catégories de produits. Du high-tech à l'électroménager, en passant par les vêtements et les accessoires de sport, il y a des affaires à ne pas manquer. Ces offres limitées sont valables jusqu'au 19 avril inclus, offrant aux consommateurs la chance de capturer les meilleures affaires juste avant le début de la saison printanière.

Et pour l'occasion, AliExpress propose plusieurs codes promo :

WODF03 pour 3€ de remise dès 29€ d'achat

WODF08 pour 8€ de remise dès 69€ d'achat

WODF20 pour 20€ de remise dès 169€ d'achat

WODF30 pour 30€ de remise dès 239€ d'achat

WODF50 pour 50€ de remise dès 369€ d'achat

Parmi les nombreuses offres, nous avons découvert trois smartphones qui se distinguent par leur rapport qualité-prix exceptionnel :

L'iPhone 14 à 499,80€ au lieu de 980€

Le OnePlus Nord N20 SE à 97,19€ au lieu de 150€

Le Pova 5 Pro à 51,68€ au lieu de 68€

De l'iPhone 14 au Pova 5 Pro : des smartphones à partir de 50€ !

L'iPhone 14 continue de séduire avec son design élégant et ses performances de pointe. Doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, il offre des couleurs incroyablement précises et une luminosité impressionnante. Le système de caméra avancé améliore chaque photo et vidéo, rendant ce smartphone idéal pour les créateurs de contenu et les amateurs de photographie.

Sous le capot, l'iPhone 14 est propulsé par la puce A15 Bionic, qui assure une fluidité remarquable dans les applications et les jeux. La sécurité est également renforcée avec l'introduction de l'Emergency SOS via satellite, une première pour les smartphones, garantissant que les utilisateurs peuvent rester connectés dans les situations les plus critiques.

Le OnePlus Nord N20 SE se démarque par son excellent rapport qualité-prix. Équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces, il offre une expérience visuelle immersive avec des couleurs vives et des noirs profonds. Sa batterie de 4500mAh assure une autonomie d'une journée complète, même avec une utilisation intensive.

En plus de son affichage alléchant, le Nord N20 SE est équipé d'un processeur MediaTek Helio G35, optimisé pour fournir une performance stable et efficace pour le quotidien. Son système de double caméra permet de capturer des images claires et détaillées, ce qui en fait une option attractive pour ceux qui cherchent un téléphone performant à petit prix.

Le Pova 5 Pro de Tecno est un autre smartphone qui mérite l'attention pour son prix attractif et ses caractéristiques robustes. Il est équipé d'un grand écran de 6,9 pouces offrant une résolution HD+, idéal pour les jeux et le visionnage de vidéos. La batterie massive de 6000mAh promet plusieurs jours d'utilisation sans recharge.

Côté performance, le Pova 5 Pro est alimenté par un processeur MediaTek Helio G85, ce qui le rend parfait pour les jeux mobiles et les applications gourmandes en ressources. Avec son système de quadruple caméra, les utilisateurs peuvent profiter d'une grande flexibilité dans la prise de photos, ce qui le positionne comme un choix excellent pour les amateurs de photographie mobile à budget limité.

Que vous optiez pour l'élégance et la performance de l'iPhone 14, le rapport qualité-prix du OnePlus Nord N20 SE, ou l'autonomie impressionnante du Pova 5 Pro, il y a des options pour tous les goûts et tous les budgets. Ne ratez pas cette chance de renouveler votre équipement avant le 19 avril !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.