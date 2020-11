Single’s Day 2020 : le top des bons plans du Black Friday chinois !

Le Single Day's, jour des célibataires en Chine est une sorte de Black Friday avant l'heure. Durant deux jours, les 11 et 12 novembre 2020, les sites de e-commerce chinois ainsi que les géants du e-commerce français proposent des promotions et réductions qui valent le coup sur des milliers de produits high-tech. Voici où trouver les meilleures offres à ne pas rater !

Qu'est ce que le Single's Day et quand a-t-il lieu ?

Alors que le Black Friday débute officiellement en France le 27 novembre 2020, les consommateurs les plus impatients peuvent d'ores et déjà partir à la chasse de la bonne affaire lors du Single's Day. Ce nouvel événement consumériste venu tout droit de Chine s'est au fil des années démocratisé en France et dans les pays du monde entier.

Le Single's Day, aussi appelé 11.11 est une période de promotions qui dure deux jours, les 11 et 12 novembre, durant lesquels la majorité des magasins du e-commerce chinois tels que AliExpress, Gearbest, Tomtop pour ne citer qu'eux, proposent des promotions incroyables sur une large gamme de produits qui valent vraiment la peine qu’on s’y intéresse.

Tout commence en 1993 lorsque des étudiants de l’université de Nankin en Chine ont l'idée de créer une fête afin de faire des rencontres et pour célébrer le célibat. Depuis, le Singles’ Day est entré dans la tradition chinoise et est célébré tous les ans en Chine. A titre d'exemple, Jack Ma, le fondateur d’Alibaba a contribué à amplifier la résonance de l’événement en l’associant à des promotions spéciales, une sorte de Black Friday à la chinoise.

Lors de l'édition 2019 du Single's Day, le géant Alibaba à réalisé une meilleure performance que celle du Black Friday avec un chiffre d'affaires de près de de 38,4 milliards de dollars dont 12 milliards en seulement une heure. A titre de comparaison, le chiffre d'affaires généré par le Black Friday en France en 2019 s'élève à 1,7 milliard d'euros.

Les magasins participants au Single's Days

Ce sont principalement les sites de e-commerce chinois qui participent à cet événement et qui proposent le plus de promotions et bons plans. Cela dit, les enseignes du e-commerce français depuis quelques années ont emboîté le pas en participant également à cette fête et en proposant eux aussi des bons plans sur les produits high-tech les plus populaires. Ainsi, en plus des sites Aliexpress, Gearbest, Tomtop, on retrouve des marchands en ligne comme Cdiscount, Fnac, Darty, Rue du Commerce.

Ces derniers proposent sous forme de vente flashs à durée ou stock limité des smartphones, tablettes, accessoires connectés à prix bradés. Des codes promos sont également mis en place pour l'occasion et donnent droit à des remises en euros ou en pourcentage. Contrairement aux sites chinois, lorsque vous commandez sur un site français vous avez la possibilité de vous rétracter sous 15 jours si vous pensez après votre achat vous être quelques peu précipité.

Les meilleurs bons plans high-tech du Singles’Day 11.11

Notez que les quantités en stock sont très limités et que chaque promotion sur chaque produit dure très peu de temps. Il faudra faire vite si un produit vous intéresse et si vous ne voulez pas y passer à coté. Les offres ayant débutées un jour précis peuvent également être valables encore quelques jours après. N’hésitez pas à vérifiez la validité de celle(s) qui vous intéresse. Les prix affichés sont ceux aux panier, qui prennent compte des éventuels coupons actifs.

Les bons plans AliExpress

Les meilleurs bons plans du Single's Day du coté d'AliExpress permettent de s'équiper de smartphones, montres connectée et autres appareils high-tech à petit prix. Nous avons listé ci-dessous les offres qui valent vraiment le couo.

Smartphones

OnePlus Nord N10 5G à 214,05 € avec le code promo 12AEFR1111 : CLIQUEZ ICI

: CLIQUEZ ICI OnePlus 8T à 407,33 € avec le code promo 12AEFR1111 : CLIQUEZ ICI

: CLIQUEZ ICI Honor 9X Lite à 111,04 € avec le code promo 11RAPIDE15 : CLIQUEZ ICI

: CLIQUEZ ICI Realme 6 Pro à 169,03 € avec le code promo 11RAPIDE15 : CLIQUEZ ICI

: CLIQUEZ ICI Mi 10T Pro à 475,36 € avec le code promo 11RAPIDE28 : CLIQUEZ ICI

Montres connectées

Amazfit Neo à 27,24 € avec le code promo 11RAPIDE3 : CLIQUEZ ICI

: CLIQUEZ ICI Honor Watch GS Pro à 154,99 € avec le code promo 11RAPIDE10 : CLIQUEZ ICI

: CLIQUEZ ICI Xiaomi Mi Band 5 à 21,92 € : CLIQUEZ ICI

Et aussi

Raspberry pi 4 Model B à 45,67 € avec le code promo 11RAPIDE7 : CLIQUEZ ICI

: CLIQUEZ ICI Tablette graphique XP-Pen Deco 10 à 38,60 € avec le code promo 11RAPIDE3 : CLIQUEZ ICI

: CLIQUEZ ICI Haut-parleur Bluetooth Anker à 51,35 € avec le code promo 11RAPIDE7 : CLIQUEZ ICI

: CLIQUEZ ICI GoPro Hero 8 Black Action Cam à 265,01 € avec le code promo 12AEFR1111 : CLIQUEZ ICI

Les bons plans Gearbest

Vous pouvez en plus de notre top des meilleures offres Single's Day sur AliExpress découvrir de bonnes affaires du coté de l'enseigne en ligne Gearbest qui propose une multitude de bons plans, notamment sur les smartphones et objets connectés.