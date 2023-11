Singles Day : le top des offres du Black Friday AliExpress, les chutes de prix sont vertigineuses !

Le Singles’ Day est l’un des gros événements promotionnels de cette fin d’année. Les réductions proposées sont tout aussi intéressantes que pendant le Black Friday, voire plus intéressante pour de nombreux produits. Nous avons rassemblé ici les meilleures offres sur les produits High-Tech.

C’est parti pour le Singles Day 2023, cet événement qui ouvre le bal des promos de novembre. Pas besoin d’attendre le 24 novembre, date à laquelle se déroule le Black Friday cette année pour profiter de grosses réductions sur les produits que vous avez en ligne de mire.

Sur AliExpress, mais aussi sur Rakuten, les promotions sont vraiment attractives avec des réductions généreuses sur une variété d’articles, et notamment sur les produits high-tech. Vous découvrirez ici les meilleures offres soigneusement sélectionnées. Le Singles' Day AliExpress se déroule cette année du 11 au 18 novembre 2023.

Singles Day : les offres sur les consoles et jeux vidéo

Les meilleures offres Singles Day sur les smartphones

Meilleures offres sur les tablettes

Casques et écouteurs

Les meilleures offres Single Day sur les aspirateurs balai et robot

Montres, bracelets et objets connectés

DECOUVREZ TOUTES LES OFFRES DU SINGLES DAY

C'est quoi le Singles Day ou Festival 11.11 ?

À l'instar du Black Friday qui a des origines culturelles, le Singles' Day est une fête traditionnelle qui a pris une tournure commerciale. Venu tout droit de chine, cet événement qui se déroule le 11 novembre de chaque année est à la base une journée consacrée au célibat ou à la rupture de la vie de célibataire.

Depuis le début des années 2010, c'est devenu une grande journée promotionnelle où de nombreuses boutiques proposent des réductions considérables sur toutes sortes de produits. La tradition a depuis traversé les frontières. À l'instar de nombreux pays, la France n'échappe plus aux promotions du Singles Day. La plupart des offres intéressantes sont affichées chez AliExpress qui dispose de plusieurs entrepôts en France et en Europe.

Plusieurs autres boutiques participent aux promotions du Singles Day. C'est notamment le cas de GeekBuying ou encore Rakuten. Ce dernier propose plusieurs offres sur son site internet, uniquement pendant la journée du 11 novembre 2023.

Meilleures promos du Single Day : ce qu'il ne faut pas manquer

Comme vous pouvez le voir dans notre sélection de bons plans plus haut, plusieurs offres intéressantes sont proposées dans le cadre du Singles Day, que ce soit sur AliExpress ou sur Rakuten. Si vous recherchez une console pour Noël, les deux meilleures offres de cette fin d'année son sans doute ici.

Sur AliExpress, la PS5 de Sony est en effet affichée à 400 € au lieu de 550 €. C'est du jamais vu, et ce, après les nombreux mois de pénurie qu'a connu la console. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous bénéficiez d'une livraison gratuite en 3 jours ouvrés puisque la console est expédiée depuis l'un des entrepôts français d'AliExpress.

Si vous visez plutôt la Nintendo Switch OLED, la version la plus récente de la console hybride de Nintendo, celle-ci est affichée à 259 € seulement au lieu de 320 €. La livraison est aussi gratuite dans un délai de 10 jours ouvrés.

Pour Singles' Day, nous avons surtout identifié de nombreuses offres sur les smartphones. Si vous voulez profiter des promotions de novembre pour remplacer votre mobile, vous n'aurez que l'embarras du choix. Dans la catégorie des petits prix, vous avez le Poco M4 5G à 104 €, le Redmi Note 12 à 170 € et le Honor 90 Lite à 179 €.

Sur le segment milieu de gamme, nous vous recommandons le Galaxy A54 à 254 € sur Rakuten, le Poco F5 Pro ) 389 €, le Pixel 7a à 339 € ou encore le Honor 90 à 310 €. Enfin, plusieurs smartphones haut de gamme comme le Xiaomi 13T, l'iPhone 14, le Xiaomi 13 Ultra ou encore les Pixel 8 et 8 Pro sont disponibles à des prix très intéressants.

N'hésitez pas à parcourir les autres catégories de notre sélection. Vous y trouverez sans doute votre coup de cœur ou le cadeau parfait pour Noël.

Quel est le délai de livraison d'AliExpress ?

AliExpress prend une dimension internationale et dispose désormais de plusieurs entrepôts en France et dans le reste de l'Europe. Contrairement à ses débuts, il est désormais possible de se faire livrer en 3 jours ouvrés pour les produits expédiés depuis la France.

Pour les produits livrés depuis d'autres pays européens comme l'Espagne par exemple, le délai de livraison est de 5 jours ouvrés en moyenne. Enfin, pour les articles expédiés depuis la Chine, il faut compter au moins 10 jours. Le délai de livraison est toujours affiché sur la page du produit et l'estimation est fiable.

Est-il possible de se faire rembourser ?

Oui. Le SAV de AliExpress permet de retourner un produit acheté sur le site et obtenir remboursement. Le retour est de surcroit gratuit la première fois que vous le faites. Notez que le retour doit s'effectuer dans un délai maximum de 15 jours après la réception du produit.

Le processus de renvoi des produits et les détails de la politique de retour d'AliExpress sont à retrouver sur cette page.