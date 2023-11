GeekBuying Singles’ Day : les meilleures offres à prix mini pour le 11.11 !

Smartphone, moniteur de jeu, vélo électrique, aspirateur robot ou encore PC portable : découvrez dans cet article notre sélection des meilleures offres du Singles’ Day chez GeekBuying avec des remises jusqu’à -57%.

À quelques jours du Black Friday, c’est d’ores et déjà le Singles’ Day chez GeekBuying, un festival de bons plans, avec des réductions pré-Black Friday pour les technophiles solos et les amoureux des gadgets. Pour l’occasion, et pendant quelques jours, l’enseigne propose des prix cassés sur une large sélection de produits High Tech. Les prix fondent comme neige au soleil, offrant une gamme étendue d'électronique et de gadgets à des tarifs défiant toute concurrence.

Parmi toutes les offres, on a notamment sélectionné :

GeekBuying permet aux consommateurs d'anticiper les festivités du Black Friday, proposant des offres exclusives sur des produits high-tech prisés. Mais ce n’est pas tout ! Pour le Singles’ Day, l’enseigne propose également des codes de réductions :

GKB231150 pour 50$ de remise tous les 550$ d’achat

GKB231125 pour 25$ de remise tous les 300$ d’achat

GKB231120 pour 20$ de remise tous les 200$ d’achat

GKB231115 pour 8% de remise (limité à 15$)

Et ça ne s’arrête pas là : si vous payez votre commande via PayPal, Klarna ou carte de crédit/débit, GeekBuying vous propose également :

28,26€ de remise supplémentaire dès 753,60€ d’achat

14,13€ de remise supplémentaire dès 376,80€ d’achat

9,42€ de remise supplémentaire dès 235,50€ d’achat

Vous hésitez encore à passer à l’action ? On vous détaille ci-dessous les 8 meilleures offres du Singles’ Day chez GeekBuying.

Le smartphone FOSSiBOT F102

Le FOSSiBOT F102 est un smartphone robuste de pointe, idéalement adapté aux amoureux de la nature et aux professionnels évoluant dans des milieux exigeants. Doté d'une capacité de mémoire allant jusqu'à 20 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi que d'un processeur octa-core Helio G99 de 6 nm, il offre des performances solides pour les jeux et applications exigeantes. Sa caméra principale de 108 MP, épaulée par une caméra de vision nocturne de 20 MP et une macro de 5 MP, assure des clichés nets, même dans l'obscurité la plus profonde, jusqu'à 45 mètres​​. Le F102 se distingue également par son impressionnante autonomie grâce à une batterie de 16500 mAh, promettant jusqu'à 50 jours en veille, et une résistance accrue certifiée IP68, IP69K et MIL-STD-810H pour un usage en toute confiance​​.

Le moniteur de jeu mini-LED KTC M27T20

Le moniteur de jeu KTC M27T20, équipé de la technologie mini-LED, se distingue par ses 576 zones de gradation locales qui garantissent un contraste élevé et des noirs profonds, en plus d'être enrichi par une couche Quantum Dot pour une gamme de couleurs étendue et vivante. Il est certifié VESA DisplayHDR 1000 et affiche des couleurs exceptionnellement précises avec une couverture étendue des espaces colorimétriques DCI-P3 et sRGB, idéales pour les jeux et le multimédia. L'écran promet une résolution et une netteté remarquables grâce à son excellent rapport entre diagonale et résolution, offrant une expérience visuelle immersive. Avec des caractéristiques techniques prometteuses, une construction soignée, et un prix compétitif, le KTC M27T20 est un choix judicieux pour les joueurs exigeants.

Le moniteur de jeu incurvé KTC H32S17

Le moniteur de jeu incurvé KTC H32S17, sorti en 2022, se présente avec une dalle VA de 31,5 pouces offrant une résolution Quad HD (2560 x 1440 pixels) pour une qualité d'image précise et détaillée. La courbure de 1500R promet une immersion et un confort visuel optimisés pour les sessions de jeu prolongées. Les taux de contraste et de luminosité élevés, couplés à une large gamme de couleurs avec 99 % de l'espace sRGB et 85 % NTSC, sont gages d'une expérience visuelle saisissante. Le moniteur se caractérise également par une fréquence de rafraîchissement dynamique allant jusqu'à 165 Hz, assurant une fluidité et une réactivité exceptionnelles dans le jeu.

Le scooter électrique pliant Ninebot KickScooter MAX G30

Le Ninebot KickScooter MAX G30 est un scooter électrique pliant conçu pour allier commodité et performance. Sa structure robuste supporte jusqu'à 100 kg, et son autonomie peut atteindre 65 km grâce à une batterie de 551 Wh. Il se distingue par son système de pliage rapide, rendant le transport et le rangement aisés. Avec des pneus de 10 pouces résistants aux crevaisons, il offre une conduite stable et confortable, même sur des surfaces irrégulières. Le MAX G30 est également équipé d'un régulateur de vitesse et d'un système de freinage régénératif efficace, ce qui en fait un choix sûr et fiable pour les trajets urbains.

Le vélo électrique pliant ENGWE EP-2 Pro

L'ENGWE EP-2 Pro se distingue comme un vélo électrique pliant robuste, adapté à divers terrains. Doté d'un cadre en alliage d'aluminium renforcé, il résiste aux rigueurs des parcours urbains et hors route. Sa motorisation de 750W propulse efficacement, avec une autonomie pouvant atteindre 60 km par charge. Ses pneus de 20 pouces tout-terrain, sa suspension avant et sa capacité de pliage rapide en font un compagnon de route versatile et pratique pour les navetteurs ou les aventuriers.

L’aspirateur robot Xiaomi ROIDMI EVE CC

Le Xiaomi ROIDMI EVE CC est un aspirateur robot intelligent qui allie puissance d'aspiration et technologie avancée. Il dispose d'un système de nettoyage en profondeur grâce à son aspiration puissante de 2700 Pa, et sa capacité à s'adapter à différents types de sols. Son autonomie de 250 minutes lui permet de couvrir de grandes surfaces. Il est équipé d'une station d'auto-vidage, minimisant l'intervention manuelle. Avec son application intuitive, il offre une expérience utilisateur fluide, programmable et contrôlable à distance.

L’aspirateur robot Proscenic M9

Le Proscenic M9 est un aspirateur robot innovant, intégrant à la fois les fonctions d'aspiration et de nettoyage. Offrant une puissance d'aspiration de 3000 Pa, il est capable d'éliminer efficacement la saleté sur divers types de sols. Il est équipé d'un système de navigation laser précis pour une cartographie optimale des espaces. Avec son application dédiée, il permet un contrôle intelligent et une programmation personnalisée. Son design épuré cache une technologie de réservoir d'eau intelligente pour un nettoyage humide uniforme et adapté.

Le PC portable Ninkear N14

Le Ninkear N14 est un PC portable conçu pour allier performance et portabilité. Avec son processeur rapide, sa mémoire vive généreuse et son stockage SSD, il assure une exécution fluide des applications et un démarrage rapide. Son écran de 14 pouces offre une résolution Full HD, idéale pour les tâches multimédias et la productivité. La conception légère et son châssis durable le rendent parfait pour les professionnels en déplacement. L'autonomie de la batterie est optimisée pour tenir toute une journée de travail, le rendant très fiable.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.