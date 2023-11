Jabra Elite 4 Active : les écouteurs sans fil avec un accessoire offert sont à prix réduit

Voici un bon plan pour les sportifs et les sportives ! Sur les sites du groupe Fnac/Darty, les clients des deux enseignes peuvent se procurer en promotion un pack composé d'une paire d'écouteurs sans fil Jabra Elite 4 Active et d'un accessoire offert.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que le groupe Fnac/Darty propose un pack incluant les écouteurs Jabra Elite 4 Active et une ceinture de running offerte pour 79,99 euros au lieu de 129,99 euros ; soit 50 euros de remise immédiate de la part des deux sites e-commerce.

Parfaits pour le sport et certifiés IP57, les Jabra Elite 4 Active résistent à l'eau et à la transpiration. Les écouteurs sans fil bénéficient de la technologie de réduction de bruit active. Une simple pression de bouton et cette technologie bloquera les bruits ambiants pour que vous puissiez pleinement profiter de vos musiques sans aucune distraction.

Les Elite 4 Active de Jabra disposent de quatre microphones protégés contre le bruit du vent pour que votre voix soit parfaitement restituée lors des appels. Grâce à leurs batteries, ces écouteurs offrent une autonomie de 7 heures d'écoute en continu et jusqu'à 28 heures avec l'étui de charge fourni.

Quant à la ceinture de running, il s'agit d'un sac banane en néoprène, avec bande réfléchissante. L'accessoire possède un compartiment principal avec fermeture éclair, un support élastique pour une bouteille d'eau, et une poche pour clés et autres petits objets.

