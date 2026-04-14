Microsoft augmente le prix de tous les PC Surface et ça fait mal au portefeuille

Sans surprise, nous assistons à une nouvelle hausse de prix sur des appareils électroniques en raison de la crise de la RAM. Cette fois-ci, ce sont les PC hybrides Surface de Microsoft qui en font les frais.

La crise de la RAM a encore frappé. Alors que le prix des barrettes de RAM s'est envolé depuis la fin de l'année 2025, les autres composants ont vite suivi la tendance. Notamment les SSD dont les tarifs dissuadent d'acheter un nouveau PC en 2026. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que d'autres machines les intégrant alourdissent la facture. Celle des PC hybrides Surface de Microsoft va peser particulièrement lourd sur la balance.

“En raison de la récente hausse des coûts de la mémoire et des composants, Surface procède à une mise à jour des tarifs sur Microsoft.com pour sa gamme de matériel de dernière génération. Nous restons déterminés à offrir un excellent rapport qualité-prix à nos clients et partenaires, tout en respectant nos normes de qualité et d'innovation“, déclare un porte-parole de Microsoft à Windows Central. Disons-le de suite : le rapport-qualité prix perd de son excellence.

Les PC Surface de Microsoft deviennent plus cher, et pas qu'un peu

Le montant des hausses varie en fonction des modèles et des configurations, mais comptez plusieurs centaines d'euros dans tous les cas. Exemple avec la Surface Pro 12, la plus abordable, qui passe de 979 € à 1149 € minimum. Les hauts de gamme affichent parfois plus de 600 € d'augmentation, comme la Surface Pro 13 Oled 32 Go avec 1 To de stockage : 3 099 € contre 2 429 € en fin d'année dernière. Certains PC Surface milieu de gamme deviennent ainsi plus chers que d'autres, plus puissants, au moment de leur sortie.

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Espérons que vous ne comptiez pas vous en procurer un sous peu, que ce soit pour la première fois ou pour remplacer une Surface vieillissante. Vu les nouveaux montants affichés, il y a de fortes chances que vous reconsidériez votre achat. Précisons qu'il n'est pas possible de trouver un moyen d'y échapper puisque tous les modèles actuellement en vente sont concernés. Il reste éventuellement la solution du reconditionné, et encore. Le Microsoft Store en liste quelques exemplaires si le cœur vous en dit.