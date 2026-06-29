Crise de la RAM : une plainte collective accuse les fabricants de mémoire d’avoir délibérément fait exploser les prix

Trop, c'est trop : face à la montée sans précédent des prix de la mémoire, un groupe de consommateurs et de professionnels ont décidé de s'allier pour porter plainte contre Samsung, Micron et SK Hynix, les principaux fabricants de RAM à l'heure actuelle, qu'ils accusent d'avoir orchestrer la crise que traversent l'industrie depuis des mois.

Barrette de RAM
Crédits : 123RF

A priori, on ne peut pas faire grand-chose contre une apocalypse. Si ce n'est peut-être un recours collectif. Ce jeudi 25 juin, un groupe de consommateurs et de professionnels ont allié leurs forces pour porter plainte collectivement contre les trois géants de l'industrie de la mémoire : Samsung, Micron et SK Hynix. La raison de la discorde, l'incroyable crise que traverse depuis des mois le secteur, qui a emmené toute l'industrie de la tech dans son sillage.

Microsoft, Samsung, Apple, tous les grands noms se sont résignés à augmenter le prix de leurs produits face à la hausse des coûts de production, elle-même causée par la RAM et le stockage qui atteignent des sommets. Le phénomène, on le sait, est en grande partie la cause des acteurs de l'intelligence artificielle, qui achètent tout le matériel à disposition pour alimenter leurs datacenters. Mais, selon le recours collectif, les trois fabricants n'ont rien fait pour les en empêcher, bien au contraire.

Sur le même sujet — Pour échapper à la pénurie de RAM, AMD mise sur une idée étonnante

Les géants de la mémoire visés par un recours collectif

Pour les dépositaires de la plainte, les constructeurs ont largement participé à la hausse des prix en favorisant les industriels de l'IA plutôt que les consommateurs. « Les acteurs de l'oligopole de la DRAM ont simultanément réduit leur production, coordonné leur réorientation vers la technologie HBM [préférée par les datacenters, nldr] et leur abandon des normes DDR3 et DDR4, et ont par ailleurs réduit et restreint l'offre de DRAM classique, tandis que les prix grimpaient à une échelle et à une rapidité vertigineuses », peut-on lire dans le document.

C'est en effet précisément ce qu'a fait Micron en fin d'année dernière en annonçant délaisser le marché consommateur pour se focaliser sur son activité B2B. De plus, les fabricants disposent aujourd'hui d'une liberté totale de mouvement, puisqu'aucun acteur ne peut réellement venir les concurrencer. « En pratique, cela signifie que lorsque ces trois entreprises limitent l'offre, aucun concurrent extérieur ne peut augmenter sa production pour leur faire concurrence à la baisse », écrivent les plaignants. Ce n'est pas la première fois que les trois entreprises sont visées par un recours collectif pour cette même raison — certains ont même déjà plaidé coupable dans d'autres affaires du genre.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Xiaomi préparerait une supercar électrique, les photos de ce coupé camouflé à l’aileron géant ne mentent pas

Une Xiaomi inconnue vient d’être surprise en plein test sur une autoroute chinoise. Son camouflage intégral et son aileron démesuré trahissent une supercar électrique hors norme. Jamais la marque ne…

On connait la date de lancement de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone pliable

La traditionnelle keynote de rentrée d’Apple est datée. L’événement sera particulier cette année. L’iPhone 18 y sera absent, seuls les modèles Pro seront présentés. Et pour la première fois, un…

Une recharge sans fil 50 W universelle sera bientôt disponible pour tous les smartphones

La norme Qi devrait prochainement évoluer pour offrir une solution de recharge sans fil universelle d’une puissance atteignant les 50 W. Xiaomi serait particulièrement impliqué dans sa conception. La recharge…

Soldes Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur de sol est de retour à petit prix, c’est l’indispensable du ménage !

Le ménage est une corvée dont on se passerait bien. Pour vous faciliter la tâche, le Dreame H12 Pro Ultra vous offre un nettoyage optimal en un seul passage. Et…

Xiaomi 18 : la fiche technique se précise, la batterie s’améliore

On commence à avoir une bonne idée de ce que va proposer le Xiaomi 18 en termes de caractéristiques techniques. La capacité de la batterie devrait être légèrement revue à…

Cette vidéo prouve que la Xiaomi SU7 est déjà prête à débarquer sur nos routes

Xiaomi peaufine sa SU7 électrique avant de viser de nouveaux marchés. Un journaliste a passé une journée au volant de la version restylée, bluffé par une finition digne des références…

Ce launcher Android transforme votre smartphone en PSP capable de lancer tous vos jeux sur émulateur

Vous êtes nostalgiques de l’époque bénie de la PSP ? On vous a déniché un launcher Android qui reprend exactement l’interface de la console de Sony. Une fois celui-ci configuré,…

Vos SMS vont bientôt disparaître de votre Samsung Galaxy, voici comment les sauver

Samsung Messages, l’appli de messagerie historique des smartphones Galaxy, vit ses derniers jours. Le constructeur coréen a fixé une date couperet, et elle approche dangereusement. Sans la bonne manipulation, vos…

Windows 11 devient plus rapide sur certains PC avec la mise à jour de juin 2026

Microsoft commence à déployer une nouveauté aperçue il y a quelques mois sur plus de machines. Elle rend Windows 11 plus réactif dans certaines situations, ce qui peut se voir…

GTA 6 : bonne nouvelle, même la PS5 standard et la Xbox Series X pourraient faire tourner le jeu à 60 FPS

Se pourrait-il que la PS5 standard et la Xbox Series X soient capables de faire tourner GTA 6 en 60 FPS ? Ce sera le cas, à en croire une…