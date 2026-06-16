Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra est certifié, la sortie approche

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra apparaît dans la base de données de la FCC, indiquant que Samsung se prépare à sa sortie. Un schéma nous indique d'ailleurs son format et la manière dont il se plie.

Galaxy Z Fold 7

Le lancement des nouveaux smartphones pliables de Samsung est imminent. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, référence SM-F976U, a été repéré dans la base de données de la FCC (Commission fédérale des communications), l'organisme de certification des produits électroniques aux États-Unis. La certification du mobile confirme que Samsung se prépare à leur commercialisation.

On n'en apprend pas vraiment sur la fiche technique de l'appareil dans les documents de la FCC, mais Droid Life y a quand même repéré un schéma intéressant. Celui-ci montre le smartphone de face, de dos et de côté lorsqu'il est déplié et quand il est plié. Pas de surprise ici, le système de charnière a l'air d'être le même que celui auquel on est habitué, même s'il manque des détails pour en être bien certain. Les illustrations nous montrent aussi où est positionnée l'antenne mmWave au sein du smartphone, le composant qui sert à capter la 5G.

Ne confondez pas le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Galaxy Z Fold 8

Rappelons que le Galaxy Z Fold 8 Ultra n'est pas un nouveau design chez Samsung, il s'agit en fait du successeur direct du Galaxy Z Fold 7. La marque a ajouté la mention Ultra pour le différencier d'un nouveau modèle pliable, moins haut et plus large, comme le futur iPhone Ultra, qui emprunte lui le nom Galaxy Z Fold 8. Un changement de nomenclature qui pourrait créer de la confusion chez le grand public, mais qui permet à la marque de bien communiquer aux consommateurs que le Galaxy Z Fold 8 Ultra est un produit plus haut de gamme que le nouveau Galaxy Z Fold 8. On sait notamment que le Galaxy Z Fold 8 sera privé de téléobjectif pour le zoom de l'appareil photo, contrairement au Galaxy Z Fold 8 Ultra qui en sera bien équipé.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Crédit : FCC / Droid Life

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra n'est pas le seul à avoir été certifié par la FCC. La Galaxy Watch Ultra 2 (SM-L715) et quatre versions de la Galaxy Watch 9 (SM-L340, SM-L345, SM-L350, SM-L355) sont aussi documentées.


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