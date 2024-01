Quelques jours seulement après sa présentation en France, le Redmi Note 13 fait l'objet d'un bon plan intéressant chez Amazon. Pour sa commercialisation officielle, l'un des derniers smartphones de la marque Xiaomi proposé dans sa version 256 Go est déjà à prix réduit.

La nouvelle gamme Redmi Note 13 a été dévoilée par Xiaomi à la mi-janvier 2024. Chez Amazon, le modèle 4G du Xiaomi Redmi Note 13 avec 256 Go d'espace de stockage est disponible en promotion.

Affiché au prix conseillé de 249,90 euros, le smartphone de la marque chinoise voit son tarif diminuer à 199,90 euros. Cela représente une remise immédiate de 50 euros et l'offre promotionnelle concerne deux coloris du téléphone. Pour information, il s'agit d'une version française du Xiaomi Redmi Note 13 qui bénéficie d'une garantie de deux ans.

Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android 13 avec une surcouche MIUI 14, le Redmi Note 13 signé Xiaomi embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une définition de 1080 x 2400 pixels. Le smartphone lié à l'offre Amazon dispose d'un processeur Snapdragon 685, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 33 W et d'un stockage extensible jusqu'à 1 To. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur de 108 MP + 8 MP + 2 MP et une caméra frontale de 16 MP.