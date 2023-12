Compatible 5G, ce smartphone Realme est à moins de 140 €

À la recherche d'un smartphone 5G pas cher en termes de prix ? Optez pour le Realme 9 qui devient très abordable chez Amazon à l'occasion d'une vente flash consacrée aux prochaines fêtes de fin d'année.

Plus d'un an et demi après avoir présenté en même temps que deux autres produits de la marque chinoise, le Realme 9 5G fait l'objet d'une vente flash de la part d'Amazon. Disponible dans un coloris noir et sa version 64 Go, le smartphone est en vente au prix de 139,99 euros au lieu de 209,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 70 euros effectuée par le site e-commerce. À titre d'information, le téléphone est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Similaire au design du modèle 4G, le Realme 9 5G est doté d'un écran IPS de 6,6 pouces avec une définition en FHD+ 2412 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone associé à l'offre Amazon dispose d'un processeur Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 5 000 mAh avec la charge rapide à 18W et du système d'exploitation realme UI 3.0 basé sur Android 12.

La partie APN se compose d'un triple capteur de 50 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectique, on retrouve la norme Wi-Fi 5 (ac), le Bluetooth 5.1, un connecteur USB Type-C, une prise Jack et le GPS.