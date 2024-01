Soldes Pixel 8 et 8 Pro : les deux smartphones Google sont beaucoup moins chers

Pour les soldes d'hiver, les Pixel 8 et 8 Pro font l'objet d'une jolie réduction. Les derniers smartphones Google sont enfin à des prix plus raisonnables. On vous en dit plus dans la suite de l'article.

Test complet Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PIXEL 8

ACHETER LE PIXEL 8 PRO (BOULANGER)

ACHETER LE PIXEL 8 PRO (ORANGE)

Après le Google Pixel 7 Pro à moins de 490 euros chez Bouygues Telecom, c'est au tour de ses successeurs d'être en promotion au cours des soldes d'hiver 2024. Sur Amazon, le Pixel 8 128 Go est à 649 € au lieu de 799 €, ce qui correspond à une réduction de 150 €. Si vous préférez la version 256 Go, elle est à 709 € au lieu de 859 € (coloris rose). Les autres couleurs sont à 759 €.

Le Pixel 8 Pro disponible dès 799 € pendant les soldes d'hiver

Le Google Pixel 8 Pro en ce qui le concerne bénéficie d'une réduction totale de 200 euros chez Orange. Jusqu'au mercredi 24 janvier prochain, le smartphone de la firme de Mountain View disponible dans son coloris noir et sa version 128 Go passe en effet de 999 euros à 799 euros.

La réduction se fait grâce à une remise immédiate de 50 euros et par l'intermédiaire d'un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Pour bénéficier du bonus de reprise, il suffit de se rendre en boutique Orange après avoir choisi le mode Click & Collect.

Mais si vous ne souhaitez pas profiter du bonus de reprise, le Pixel 8 Pro est à 879 € au lieu de 1099 euros chez Boulanger dans son coloris bleu. Cela correspond à une réduction immédiate de 220 €.

Dévoilé en même temps que le Pixel 8, le Google Pixel 8 Pro dispose d'un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2992 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. On retrouve aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, le processeur Google Tensor G3, une batterie de 5050 mAh avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 14.

La partie APN est composée d'un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), d'un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), d'un capteur telephoto de 48 MP et d'un capteur frontal de 10,5 MP. Enfin, la norme Wi-Fi 7, le NFC, le Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS sont de la partie. Plus d'informations sur notre article lié au test du Google Pixel 8 Pro.