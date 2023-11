Le smartphone Realme 11 Pro devient très abordable lors du Black Friday

C'est certainement le bon moment de vous offrir le Realme 11 Pro ! Dans le cadre du Black Friday, le smartphone 5G du constructeur asiatique passe sous la barre des 280 euros chez Amazon.

La période du Black Friday continue avec ce bon plan intéressant en provenance d'Amazon. Si vous cherchez un smartphone 5G de la marque Realme et à prix réduit, alors vous êtes sur la bonne page.

Proposé en deux coloris au choix, le Realme 11 Pro de la marque chinoise est vendu au tarif de 279,99 euros. Il s'agit du meilleur prix constaté jusqu'à maintenant. Pour information, le téléphone vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

À propos de ses points forts, le Realme 11 Pro lié au deal Amazon est équipé d'un écran incurvé de 6,7 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2412 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. On retrouve également le processeur Dimensity 7050, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67W et le système realme UI 4.0 basé sur Android 13. Pour l'APN, un double capteur de 100 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP sont de la partie.