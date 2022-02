Les Realme 9 Pro et 9 Pro+ 5G qui changent de couleur au soleil sont officiels, à partir de 320 €

Comme prévu, Realme a présenté plusieurs smartphones à l’occasion d’une conférence organisée le 16 février. Deux nouveaux modèles ont été annoncés : le Realme 9 Pro et le Realme 9 Pro+. Ils adoptent le même design et certaines caractéristiques sont communes. La marque en profite pour annoncer le Realme 9i en Europe. Présentations.

Nous avions rendez-vous avec Realme aujourd’hui pour le lancement de la gamme « 9 » qui remplace la gamme 8 de 2021. Nous connaissons bien cette dernière, puisque nous avons testé le Realme 8 et le Realme 8 Pro. La gamme 9 avait déjà été inauguré en janvier dernier avec le Realme 9i. Mais la marque nous promettait des nouveautés. Et il y en a eu deux : le Realme 9 Pro, pour remplacer le Realme 8 Pro, et le Realme 9 Pro+, pour faire la jonction entre la gamme 9 et la gamme GT.

Realme présente les premiers smartphones qui changent de couleur au soleil

Commençons cette présentation avec le Realme 9 Pro. Il s’agit d’un smartphone milieu de gamme abordable qui sera vendu à 320 euros en version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et à 350 euros en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est rare de constater qu’un smartphone se décline en deux versions qui offrent le même volume de stockage. L’un des points interessant de ce smartphone est sa coque dont l’un des coloris est capable de changer de teinte au soleil, passant du bleu à l’orange.

Le Realme 9 Pro intègre un écran IPS Full HD+ de 6,6 pouces dont le taux de rafraichissement est de 120 Hz. Le processeur est un Snapdragon 695, lequel inclut un modem 5G et dont la chaleur est gérée par un refroidissement liquide. Le Realme 9 Pro dispose de 6 ou 8 Go de RAM, auxquels vous pouvez ajouter jusqu’à 5 Go de mémoire virtuelle (à ponctionner sur les 128 Go de stockage). La batterie offre une capacité de 5000 mAh, promettant une autonomie de 2 jours. Elle est compatible charge rapide 33 watts pour une charge complète qui devrait tourner autour de 90 minutes environ.

Côté photo, vous retrouvez trois capteurs à l’arrière et un capteur selfie à l’avant. Le capteur principal est un modèle 64 mégapixels. Il est accompagné d’un modèle 8 mégapixels avec objectif panoramique et d’un modèle 2 mégapixels pour les macros. A l’avant, le capteur selfie est un modèle 16 mégapixels. Enfin, notez la présence d’Android 12 avec la surcouche Realme UI 3.0. Outre la coque, le Realme 9 Pro est donc un successeur direct du Realme 8 Pro avec quelques améliorations.

Le Realme 9 Pro+ est doté d'un capteur photo de flagship !

Passons au Realme 9 Pro+. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver dans nos colonnes le test complet de ce smartphone. Mais nous allons tout de même énumérer les points clés dans cet article. D’abord la coque qui change de couleur est conservée. L’écran en revanche passe à 6,4 pouces. Il est Super AMOLED, Full HD+ et 90 Hz (un taux plus faible que le Realme 9 Pro pour faire des économies). Sous l’écran se trouve le lecteur d’empreinte (auparavant placé sur le côté) qui fait aussi office de cardiofréquencemètre. C’est malin.

Le processeur est ici un MediaTek Dimensity 920, accompagné de 6 ou 8 Go de RAM (sans compter la RAM virtuelle) et de 128 ou 256 Go de stockage. Le SoC est 5G, bien sûr. La batterie offre une capacité de 4500 mAh. C’est moins élevé que le Realme 9 Pro, mais le smartphone ne mesure de 7,99 mm d’épaisseur. Enfin, il y a Realme UI 3.0 et Android 12 embarqué.

Côté photo, c’est intéressant. Realme a adopté ici l’IMX766 de Sony, le capteur photo principal du Find X3 Pro d’Oppo. C’est un très bon capteur avec autofocus omnidirectionnel et objectif stabilisé ouvrant à f/1.8. Il est accompagné du même trio que le Realme 9 Pro : capteur 8 mégapixels avec objectif grand-angle, capteur 2 mégapixels pour la macro et capteur selfie de 16 mégapixels. L’ensemble est proposé à 380 euros pour la version 6+128 Go et 430 euros pour la version 8+256 Go.

Notez enfin que Realme a officialisé l’arrivée en France du Realme 9i, concurrent naturel du Redmi Note 11. Il sera vendu à 220 euros en version 64 Go et à 240 euros en version 128 Go. Ces points forts : écran IPS Full HD+ 90 Hz de 6,6 pouces, Snapdragon 680, 4 Go de RAM, triple capteur photo 50+2+2 mégapixels, capteur selfie 16 mégapixels, batterie 5000 mAh avec charge rapide 33 watts.