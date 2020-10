Realme présente la première télévision 4K qui prend soin de vos yeux

Realme, la marque alternative d’Oppo, a officialisé la première télévision munie d’une dalle SLED. Développée avec une société spécialisée, cette dalle a la particularité d’émettre moins de lumière bleue, tout en garantissant une bonne reconstitution des couleurs. Mesurant 55 pouces et affichant en 4K, elle sera en vente en Inde à partir du 7 octobre.

Comme les autres marques du groupe BBK, comme Oppo ou OnePlus, Realme ne se contente plus de faire des smartphones. Son catalogue compte également des montres connectées, des casques Bluetooth et des écouteurs true wireless et même une SmartTV. Nous avons évoqué le lancement de ce premier téléviseur en mai dernier dans nos colonnes. Et cette initiative devrait être suivie par d’autres lancements. Le prochain n’est d’ailleurs pas très loin, puisqu’il est prévu le 7 octobre. Soit la semaine prochaine.

À cette date, Realme lancera donc une nouvelle SmartTV, dont les principales caractéristiques techniques ont été dévoilées par la marque et par son distributeur partenaire en Inde, Flipkart. Il s’agira d’un modèle 4K HDR10+, bien évidemment, dont la diagonale mesure 55 pouces, soit 139 cm. Elle intègrera quatre haut-parleurs, pour une puissance restituée de 24 watts, et elle sera certifiée Dolby Audio.

Un rétroéclairage moins fort en lumière bleue

Mais ce n’est pas cela qui importe dans ce nouveau modèle. La vraie nouveauté est la technologie d’affichage : la prochaine télévision connectée de Realme s’appuiera sur la technologie SLED. Il s’agit d’une alternative au QLED de Samsung. Elle a été développée par Realme et la société SPD Technology, spécialiste de la conversion de l’énergie en lumière. L’objectif du rétroéclairage SLED est d’utiliser non plus une, mais trois sources de lumière : une LED bleue, une LED rouge et une LED verte.

L’usage des trois couleurs qui constituent le spectre de lumière visible a deux objectifs. D’abord limiter considérablement l’émission de lumière bleue. En effet, la technologie QLED exploite une LED bleue qui est transformée ensuite pour produire les autres couleurs. Or, regarder de la lumière bleue peut perturber certaines personnes (notamment le cycle du sommeil). Le téléviseur est d’ailleurs certifié TÜV Rheinland.

Deuxième objectif : agrandir le pourcentage de l’échantillon RGB reproduit par la dalle. Selon Realme, une dalle SLED est capable d’afficher 108 % de l’échantillon NTSC, contre 70 % chez les concurrents. Ce sont 1,07 milliard de couleurs différentes qui peuvent ainsi être reproduites. Realme parvient ainsi à combiner deux objectifs en un.

Source : Realme